Racó Català celebra 25 anys

El 4 de març de 1999, fa exactament 25 anys, es va posar en marxa el web Racó Català de la mà dels joves Guillem Sureda, Oriol Morell i Joan Camp. El mitjà, editat per Tirabol Produccions SL i que actualment acumula una mitjana de 300.000 usuaris únics mensuals, va néixer amb l’única pretensió d’aglutinar informacions d’actualitat vinculades a l’independentisme. Més tard va obrir un fòrum, que amb poc temps es va convertir en el principal espai de debat d’Internet en llengua catalana, i que encara a dia d’avui continua actiu.

Origen i trajectòria del mitjà

Poc a poc Racó Català va adoptant un format que llavors es coneixia com a portal. Els usuaris es podien registrar i mostrar-se a través d’un avatar personalitzable, disposaven d’un canal d’actualitat i opinió, fòrums amb notificacions de resposta, missatgeria privada, i altres serveis.

Racó Català passa al domini .cat tan bon punt aquest es posa en funcionament l’any 2006. És només dos anys més tard, el 2008, quan la Fundació puntCAT crea un mapa de dominis .cat actius, que Racó Català apareix dins dels 10 amb més volum de trànsit d’usuaris.

Davant d’una comunitat d’usuaris tan activa, Racó Català va un pas més enllà en el món digital i es dedica a organitzar tota mena d’activitats com trobades d’usuaris, concerts, premis, sortejos, samarretes... També munta una parada a Arc de Triomf durant la Diada de manera ininterrompuda entre el 2002 i 2017, i de manera més puntual en altres diades com la de Sant Jordi o altres festivitats, esdevenint la parada un punt de trobada pels usuaris de la comunitat, autoanomenats ‘raconaires’.

Durant el procés independentista el web es converteix en epicentre de tota mena de debats a través dels fòrums, i un mitjà clau per a seguir l'actualitat, acumulant fins a 610.226 usuaris únics mensuals i 2.988.169 pàgines vistes l’octubre de 2017, xifra rècord en tot el temps de vida del web.

Racó Català és un dels webs d’informació generalista en català nadiu d’Internet més antics que continua en actiu, només per darrere de Vilaweb (1995) i Nació Digital (1995). Actualment continua com a diari digital i com a comunitat de fòrums, amb més de 27.700 usuaris en actiu que han generat prop de 10 milions de missatges de 250.000 temes diferents als fòrums. A nivell informatiu, amb tot aquest temps s’han publicat més de 40.000 notícies, 2.500 articles d’opinió de més de 150 persones diferents, 3.500 ressenyes de llibres, 300 entrevistes o 1.500 vinyetes còmiques. Tot plegat ha servit perquè Racó Català guanyés alguns reconeixements com el Premi Jaume I de la Institució Cultural de la Franja de Ponent (2007), el Premi Joan Coromines de la CAL (2013) i el Premi Comte Jaume d’Urgell de la Paeria de Balaguer (2013).

Una contribució clau al perfeccionament de l’algoritme en català

L’últim capítol més destacat de Racó Català té lloc l’any 2022, quan s'entrega de manera altruista els 10 milions de missatges dels fòrums per tal de donar un impuls al projecte AINA. Els responsables del projecte, liderat pel Barcelona Supercomputing Center, la consideren «una aportació clau pel perfeccionament de l’algoritme», ja que permet disposar de la base de dades de fòrums més gran de tot l’estat, facilitant l’accés als diferents dialectes de la llengua catalana, argots, expressions, etc. Una contribució generada per tota la comunitat de raconaires al llarg d’aquests 25 anys.