[VÍDEO] Finalitza el rodatge de 'Gonzalo Boye, el enemigo público'

El cineasta Sebastián Arabia ha finalitzat la producció d'Indie Cinema Gonzalo Boye, el enemigo público, on l'advocat Gonzalo Boye denuncia un lawfare orquestrat contra ell, per les anomenades clavegueres de l'Estat com a represàlia per ser l'advocat defensor de Carles Puigdemont i altres líders independentistes catalans. En aquesta segona part de la pel·lícula documental Boye (2016), que Arabia va fer sobre la vida d'aquest enigmàtic personatge, es retrata qui molts han catalogat com l'arquitecte de la defensa de Puigdemont a Europa.

Actualment imputat per un delicte de blanqueig de capitals i falsedat documental al si d'una presumpta organització criminal liderada per Sito Miñanco, Boye defensa la seva innocència de forma categòrica, insistint que tota aquesta situació no és més que un lawfare dissenyat per a destruir-lo. «Si no podem amb Puigdemont, anem a cercar Boye», afirma l'advocat xilè durant el rodatge del film.

Però Boye mai no ha estat lluny de la polèmica; l'any 2009 va liderar la demanda contra els Bush Six, per l'existència de la presó de Guantánamo; va formar part de l'acusació popular en casos com el dels atemptats de l'11M o els papers de Bárcenas; es va querellar fins a dues vegades contra l'exèrcit d'Israel per delictes contra la humanitat; i també ha format part de l'equip d'advocats defensors d'Edward Snowden, entre molts altres casos.

Però el cas que sempre ha estat present a la vida de Gonzalo Boye és el seu propi, quan l'any 1996 va ser condemnat a 14 anys de presó per col·laborar amb ETA en el segrest de l'empresari Emiliano Revilla. Una condemna de què Boye sempre ha defensat la seva innocència, i que es tracta amb gran profunditat a Boye (2016), reprenent-la ara amb aquesta segona part. Per a Arabia les dues situacions podrien semblar molt similars, «però si rasques una mica, de seguida t'adones que la semblança és merament formal».

Qui és Gonzalo Boye?

Nascut a Xile, el 3 d'abril del 1965, Gonzalo Boye és empresari, advocat i exeditor de la revista Mongolia. Fins a l'agost del 2017 va pertànyer al Consell d'Administració d'eldiario.es. Com a advocat ha intervengut en causes d'una enorme repercussió. Va ser advocat de l'acusació popular als judicis de l'11M, advocat defensor en el cas 4F, advocat de l'acusació popular per la causa dels papers de Bárcenas i ha estat també l'advocat defensor al raper mallorquí conegut com a Valtònyc. L'any 2009 es querella contra sis dels principals assessors jurídics del president dels EUA George W. Bush, per dissenyar el marc jurídic que emparava l'obertura i l'existència de la presó de Guantánamo. El seu nom va aparèixer a les filtracions de Wikileaks. És membre de l'equip d'advocats d'Edward Snowden i el cas de les revelacions sobre la xarxa de vigilància mundial dels serveis d'intel·ligència nord-americans. Es va querellar dues vegades contra l'exèrcit israelià pel bombardeig del barri palestí d'Al-Daraj i per l'atac a la Flota de la Llibertat. A finals del 2017 va passar a formar part de la defensa de Carles Puigdemont. Actualment està imputat per un delicte de blanqueig de capitals.

Tràiler de la primera pel·lícula-documental sobre Boye (2016) que es pot veure a Filmin: