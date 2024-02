Johannes Brahms, protagonista en el segon concert de l’Orquestra Simfònica Illes Balears

L’Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) dedica el segon concert del cicle Auditorium de Palma a la grandiositat de Johannes Brahms. Un dels compositors alemanys més importants en el Romanticisme i influent en el desenvolupament de la música. S’interpretarà el Concert per a piano número 1 amb el pianista solista Gerhard Oppitz i la Simfonia número 3, sota la direcció del mestre Pablo Mielgo. Aquesta fita serà l’1 de febrer de 2024, a les 20 hores. Les entrades es poden comprar a la web de la Simfònica (www.simfonicadebalears.com)

El Concert per a piano número 1 de Brahms, composta entre 1854 i 1858 és una obra estructurada en tres moviments que es caracteritza pel seu romanticisme, dramatisme i melancolia. Per interpretar aquesta peça, la Simfònica comptarà amb el pianista solista Gerhard Oppitz.

El pianista alemany Gerhard Oppitz, nascut el 1953 a Frauenau, va començar a tocar el piano als cinc anys. Quan en tenia onze, va oferir el seu primer concert públic, en el qual interpretà el Concert en re menor de Mozart; fou descobert aleshores pel professor Paul Buck de la Musikhochschule de Stuttgart. Va estudiar amb Buck fins a l’any 1974, quan es traslladà a Munic per assistir a les classes magistrals d’Hugo Steurer.

La carrera d’Oppitz va agafar embranzida internacional l’any 1977, quan va esdevenir el primer alemany a guanyar el Concurs Artur Rubinstein de Tel Aviv. Aquesta fita, alhora un esdeveniment gairebé polític, va derivar en gires de concerts per tot Europa, el Japó i els Estats Units. El 1978, Oppitz va enregistrar el seu primer disc i, el mateix any, la Munich Musikhochschule li oferí una vacant com a professor. D’entrada

li va fer por que aquesta feina no fos compatible amb els seus compromisos referits a concerts i, finalment, l’any 1981 va acceptar d’impartir una classe magistral i es convertí en el professor més jove en la història de l’escola.

El concert finalitzarà amb la Simfonia numero 3 de Brahms o més ben coneguda com a «Heroica». Composta per quatre moviments combina parts serioses, divertides, intel·lectuals i terrenals.

El concert es repetirà l’endemà a l’Auditori de Manacor a les 19.30 hores.