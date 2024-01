Presència de companyies de les Balears als festivals 'Teatro a Mil' i 'Santiago Off', a Xile

Dues companyies de les Balears han participat en els festivals Teatro a Mil i Santiago OFF, dos festivals d'arts escèniques de Xile rellevants i amb gran projecció internacional, que durant el mes de gener de 2024 programen teatre, dansa, circ i arts de carrer. La companyia mallorquina Cia. d’Es Tro ha presentat el seu espectacle 'Poi', creació de Guillem Vizcaino, dins la programació del Festival Internacional Teatro a Mil, que enguany celebra 31 anys d'història, mentre que la Cia. Coloradas ha actuat a Santiago Off amb el muntatge 'Quitarse el sombrero'.

Des de dia 5 de gener, Cia d’Es Tro ha representat una dotzena d’actuacions de 'Poi' dins de la programació oficial del Festival Internacional Teatro a Mil. La darrera actuació ha tengut lloc el 20 de gener, al Centro Cívico Cultural El Bosque, amb una gran acollida entre el públic assistent. Aquestes actuacions han comptat amb el suport de l’Institut Ramon Llull i de l'Institut d’Estudis Baleàrics. Cal assenyalar que 'Poi' va formar part de la programació de FiraB! 2021 i des d’aleshores realitza actuacions arreu del món i ha aconseguit nombrosos premis nacionals i internacionals, entre els quals podem esmentar el Premi a Millor Espectacle de Carrer de FETEN 2023.

D’Es Tro és una companyia de circ creada a Mallorca, el juliol de 2019, formada per Guillem Vizcaíno, amb la forta inquietud de descobrir un llenguatge nou i propi, així com experimentar noves formes de posada en escena. 'Poi', la primera obra de la companyia, és la història d’un home rural atrapat des de la infància per l'efecte giroscòpic de la seva baldufa. Un viatge d'enrenou i girs que ens transporta al joc, un dels estats més importants de la vida. Fusionar les arts del circ amb el popular joc de la baldufa i les arrels de la cultura mediterrània és l'objectiu del muntatge.

Per altra banda, al Festival Santiago Off, amb programació fins dia 27 de gener, s’hi ha representat la peça de teatre visual 'Quitarse el sombrero' de Cia. Coloradas, creació de Blanca Alonso. Les actuacions han tengut lloc el 19 i 20 de gener a l’Auditori del Museu de la Memòria i els Drets Humans de Santiago.

'Quitarse el sombrero' relata la història d’unes nines desobedients que varen arribar a ser grans artistes. En aquest treball visual, documental i objectual, es parla sobre la desobediència, intel·ligència, el talent artístic i les apassionants vides d’aquestes dones. L’obra de la Cia. Coloradas, creació de Blanca Alonso, és una proposta artística i multigeneracional. El títol de l’obra fa referència al gest que van protagonitzar els artistes Maruja Mallo, Margarita Manso, Salvador Dalí i Federico García Lorca, quan es van llevar el capell a la Puerta del Sol en els anys 20 del segle passat, una actitud en contra de les normes socials.

L’actuació de la Cia. Coloradas forma part d’un intercanvi entre FiraB! Mercat de Música i Arts Escèniques i Festival Santiago Off. Arran d’aquest intercanvi i col·laboració, a la darrera edició de Fira B! 2023 hi va actuar la companyia xilena Interdram, presentant un tast de la seva obra 'Hermana'.