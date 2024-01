L'AELC presenta l’estudi sobre la situació professional dels escriptors i traductors

El passat 13 de desembre es va presentar, a Barcelona, el tercer estudi Escriure en català de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que té l'objectiu de traçar un retrat fidedigne de la situació laboral dels escriptors i traductors en català. Coordinat per Sebastià Portell (president), Carme Ros (coordinadora) i Miquel Cabal (tresorer), el treball presenta una sèrie de dades rellevants i representatives sobre les condicions laborals dels autors arreu dels Països Catalans.

El treball compta amb apartats dedicats a la caracterització inicial de la mostra, la història professional dels enquestats, el seu grau de dedicació i professionalització, la situació general dels oficis d'escriptor i de traductor, la percepció de les administracions, la vertebració territorial dels Països Catalans, la participació en activitats literàries i les condicions amb què es duen a terme, la internacionalització de la pròpia obra literària, la visita a residències literàries, la qüestió de l'autoedició i l'autopublicació o la col·laboració amb agències literàries.

Gràcies a la participació rècord del 38,8 per cent dels associats (665 dels 1713 socis en el moment de llançar l'enquesta), s'han pogut extreure dades rellevants relatives a l'ofici de l'escriptura i la traducció, com per exemple que el 22 per cent dels autors literaris es dediquen a escriure o traduir de manera exclusiva. Més enllà d'aquests, el 60 per cent escriu o tradueix de manera regular (en el cas dels menors de 41 anys la dedicació que es poden permetre majoritàriament és intermitent), i dedica a aquesta activitat entre 10 i 30 hores setmanals.

Només 1 de cada 4 autors percep més del 15 per cent d'ingressos provinents de la literatura respecte dels ingressos totals anuals. Un de cada tres socis que no signa mai contractes editorials o només en signa de vegades.

3 de cada 10 traductors es dediquen en exclusiva a la traducció. La mitjana de percentatge de drets d'autor per a l'edició en paper és del 9,5 per centper als escriptors i de l'1,6 per cent per als traductors.

El gènere més conreat pels escriptors és la narració curta. El 62 per cent n'escriu i més de la meitat dels escriptors conreen novel·la, poesia i articles de premsa.

En el 92 per cent dels casos, el nom del traductor apareix a les traduccions publicades (un 60,6 per cent apareix a la coberta, concretament) i un 46 per cent exerceix de prescriptor davant els editors. La traducció significa per als traductors majoritàriament una feina, mentre que per als escriptors, escriure significa sobretot una forma de vida.

Només 1 de cada 10 autors creu que el sistema literari dels Països Catalans està prou ben vertebrat territorialment.

L'estudi Escriure en català aporta aquestes i moltes més dades, i es troba disponible a la pàgina web de l'AELC, on es pot consultar el resum executiu del treball, que té 48 pàgines. Un dels principals objectius de l'AELC és la defensa dels drets professionals, culturals i lingüístics dels autors, i el primer pas per aconseguir-ho implica tenir un coneixement profund sobre la situació dels associats.

L'estudi compta amb el patrocini de CEDRO i el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.