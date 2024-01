Aquest dimecres es podrà escoltar el Cant de la Sibil·la de les catedrals de Barcelona, València, l'Alguer i Mallorca a la Seu

El Cant de la Sibil·la de les catedrals de Barcelona, València, l'Alguer i Mallorca es representarà aquest dimecres a les 19.00 hores en La Seu, de la mà d'Esther Barceló i representants de les catedrals mediterrànies.

Segons han informat des de la Catedral de Mallorca el concert del 'Cant de la Sibil·la' de Barcelona serà interpretat per Mariona Llobera; el de València, per Noel López; el de l'Alguer, per Gabriele Catalano, i el de Mallorca per Esther Barceló. A l'òrgan acompanyarà aquestes representacions Tomeu Mut.

Així mateix, aquest dimarts, s'ha fet una taula rodona per celebrar el tradicional cant, amb la participació de representants de les sibil·les de les quatre catedrals mediterrànies que han explicat la història d'aquest cant en cadascuna de les seves catedrals.