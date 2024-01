Xocolatada literària a Embat Llibres per acomiadar l'any

Han estat dies de sopars d'empresa, reunions familiars i trobades amb les amistats. Un any més, la llibreria Embat Llibres, amb Glòria Forteza-Rey i Francesc Sanchis Roca al capdavant, va convidar autors, editors i lectors a una xocolatada. Enguany, amb un record especial a la poetessa, assagista i traductora catalana Helena Alvarado, coneguda literàriament com a Nora Albert, que va morir el vint-i-un de desembre a Eivissa, on va viure gairebé tota la seva vida.

A la popular xocolatada no hi varen faltar Sebastià Alzamora, Miquel Amengual, Joan Josep Barceló, Ramon Bassa, Gabriel Bibiloni, Antonina Canyelles, Neus Canyelles, Tomeu Canyelles, Àngels Cardona, Tomeu Carrió, José Castro, Mateu Colom, Beatriu Defiore, Pere Galiana, Pere Garcias, Víctor Gayà, Jaume Guiscafrè, Laura Gost, Albert Herranz, Gabriel Janer Manila, Maria Rosa Llabrés, Miquel Àngel Lladó, Miquel Àngel Llauger, Gabriel Martí, Ricard Martínez, Catalina Martorell, Pep Maür, Joan Mayol, Joan Melià, Francesc Mesperuza, Biel Mesquida, Laura Miró, Jean Marie del Moral, Eduard Moyà, Felip Munar, Maria Muntaner, Dora Muñoz, Joan Carles Palos, Climent Picornell, Rosa Planas, Arnau Pons, Sebastià Perelló, Sebastià Portell, Margalida Solivellas, Àngel Terron, Josep Manuel Vidal-Illanes...

Va ser una vetllada deliciosa com les exquisideses de rebosteria i la xocalata que omplien una taula i que varen fer les delícies de totes les persones. En una altra taula es podrien trobar exemplars d'alguns dels llibres dels autors presents a la trobada, així els lectors interessats podien adquirir-los i aprofitar l'avinentesa que els autors els podien signar. Des d'Embat Llibres varen agrair l'excel·lent participació i varen desitjar un any millor per a tothom.