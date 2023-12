[ÀUDIO] Miquel Àngel Lladó i Enric Pozo relaten el seu viatge a l'Índia a Ona Mediterrània

Mquel Àngel Lladó i Enric Pozo han participat en el matinal Bon Dia d'Ona Mediterrània, aquest dimecres 27 de desembre per explicar les seves experiències en el seu viatge a l'Índia. Pots escoltar el programa complet a Ivoox.

La conversa ha estat conduïda per Toni Rotget i els dos convidats, a més de fer un repàs a les seves vivències, també han fet diverses reflexions sobre la vida en el país asiàtic i sobre la vida a occident. Tant Pozo com Lladó asseguren que «almenys una vegada a la vida s'ha d'anar a l'Índia», tot i que Pozo hi ha viatjat en dues ocasions i ja prepara la tercera. Per la seva banda, Miquel Angel Lladó confirma que és un viatge que «no te deixa indiferent» i que «el primer que et sobte és que és un món que no té res a veure». A més, explica que tot el que varen viure allà mereix un programa complet a Ona Mediterrània, ja ha escrit dos articles a Diario de Mallorca, i comenta que «qui sap si en sortirà algun llibre». «Ha estat una experiència impactant», assegura.

Els col·laboradors visitaren les obres de la Fundació Vicens Ferrer en el país i valoren tota la feina que es fa per ajudar a tota aquella gent que ho necessita. Pozo assegura que és una immensitat i explica que la pobresa està molt arrelada i recorda que a l'Índia hi viuen més de 1.400 milions de persones. Tot i això, una de les reflexions amb les quals es queden els dos viatgers és que «no cal anar a l'Índia per fer el bé».

Continua la tertúlia completa en el següent enllaç: https://www.ivoox.com/bon-dia-27-12-23-9-00-a-10-00-audios-mp3_rf_121742472_1.html