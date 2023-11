Lluís González i Juan Fons, guanyadors de la 1a edició del concurs AMIC-Nous Talents Illes Balears

La primera edició del concurs de creació de contingut en català d’informació de proximitat a les xarxes socials, AMIC-Nous Talents, ja ha publicat els seus guanyadors de les Illes Balears. Amb una participació general de 32 estudiants, s’han premiat a tres participants dins la categoria de vídeos curts i dos dins la categoria pòdcast/vídeo pòdcast, procedents del Centre d’Ensenyança Superior Alberta Giménez (CESAG) i de la Universitat de les Illes Balears.

Els projectes guardonats tracten temàtiques tan diverses com la intel·ligència artificial dins el món de la cultura, la situació actual del RCD Mallorca, informació cultural de les Illes Balears, els Talaiots de Mallorca i el seguiment de diversos esports de forma més genèrica.

El lliurament de premis de la primera edició d’AMIC-Nous Talents Illes Balears s’ha celebrat aquest divendres 24 de novembre a les 10.00 h al Centre d’Ensenyança Superior Alberta Giménez (CESAG) a Palma.

Els guardonats de les Illes Balears

Dels 32 joves de les Illes Balears que s’han presentat al concurs, el 1r Premi de la categoria pòdcast/vídeo pòdcast ha estat per Lluís González (CESAG) i el seu projecte sobre l’actualitat esportiva de les Illes Balears. En la categoria de vídeos curts (reels) el guardonat amb el primer premi ha estat Juan Fons (UIB) i el seu projecte cultural on repassa les tradicions culturals de l’illa de Mallorca a través de reels publicats a les diverses xarxes socials.

Seguidament, el 2n premi de la categoria de pòdcast/ vídeo pòdcast ha estat per Javier Querada (CESAG) i el seu pòdcast setmanal d’actualitat cultural. I en la categoria vídeos curts (reels), atorgat de forma ex aequo, ha estat per Alba María Sanandres Flo (CESAG) amb el seu projecte «CulturIB» on explica les diferents activitats i curiositats culturals de les Illes Balears. I, d’altra banda, Guillem Oliver (UIB) amb la seva proposta sobre el seguiment de la trajectòria del RCD Mallorca després de les 12 primeres jornades de la Primera Divisió Espanyola.

L’AMIC IB, entitat organitzadora

L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació Illes Balears (AMIC IB), representa seixanta publicacions en paper i mitjans digitals fortament arrelades arreu del nostre àmbit territorial, que conjuntament arriben a una tirada en premsa de 40.000 exemplars, mentre que en digital superen els 4.600.000 navegadors únics mensuals.