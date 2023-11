Valtònyc sorprèn: publica un nou disc just abans de ser jutjat a Sevilla

Josep Miquel Arenas ha recuperat el raper Valtònyc i ha sorprès tothom publicant un nou disc que amb el títol 'La tonalitat dels grisos' recupera el seu estil més combatiu.

Valtònyc ha publicat un nou disc de hip-hop a YouTube i a Spotify. El componen nou cançons amb ritmes hip hop i drum and bass i lletres compromeses i dures.

El raper havia declarat en diverses ocasions que havia deixat la música, una qüestió sobre la qual fa referència a 'Necessari', la cançó que obre el disc.

Valtònyc torna amb un disc just unes hores abans de ser sotmès a un nou judici a l’Audiència provincial de Sevilla per un presumpte delicte de «provocació per a cometre un delicte d’atemptat» i, alternativament, un possible delicte «d’amenaces agreujades per haver animat a matar guàrdies civils durant un concert el 31 de març de 2018 a Marinaleda».

La fiscalia demana quatre anys de presó i una multa de 3.600 euros, o bé de tres anys de presó pel delicte alternatiu d’amenaces, si fos el cas que el tribunal no hi veiés el primer. A aquesta petició, s’hi va adherir l’acusació particular que exerceix l’Associació Unificada de la Guàrdia Civil.

Podeu escoltar el disc sencer aquí: