Francesc Puigpelat i Begonya Pozo, guanyadors dels Premis Pollença de Literatura 2023

Francesc Puigpelat, amb l’obra L’avenc de Joshua, i Begonya Pozo amb Arrel, han estat els guanyadors dels Premis Pollença de Literatura 2023 (XIV Premi Pollença de Narrativa i XIII Premi Pollença de Poesia), premis convocats per l’Àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Pollença.

El jurat del Premi Pollença de Narrativa, format enguany per Tomeu Matamalas, Natàlia Cerezo i Jordi Nopca, després de llargues deliberacions atesa la qualitat d'alguns dels originals presentats, acordà, per unanimitat, concedir el premi a l’obra L’avenc de Joshua del català Francesc Puigpelat. «Canibalisme, intertextualitat, el món editorial francès, la màfia italiana i velletes perilloses. L'avenc de Joshua, de Francesc Puigpelat, és una novel·la ben tramada, ben resolta, i amb un to irònic i intel·ligent».

Francesc Puigpelat és escriptor i periodista. Ha publicat una quarantena de llibres, gairebé sempre de narrativa, tot i que també s’ha dedicat a l'assaig. Ha rebut nombrosos premis de renom, entre els quals volem destacar, per proximitat geogràfica, L’amant de Rebis (Premi Ciutat de Palma de Narrativa Llorenç Villalonga 2017), o Breu història del nacionalisme espanyol (Premi d’Assaig Irla 2016). També ha obtingut nombrosos premis com autor de literatura infantil i juvenil, però feim especial menció, i ara la proximitat geogràfica és absoluta, al Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya 2023, amb l’obra Tot esperant la fi del món.

Pel que fa al XIII Premi Pollença de Poesia, els membres del jurat Teresa Colom, Teresa Pascual i Antoni Xumet, acordaren per unanimitat que l’obra guanyadora fos Arrel de la valenciana Begonya Pozo, obra unitària que amb un lèxic precís i un to serè i actual és capaç de transmetre l'autenticitat de l'experiència que descriu. Es pot dir que la maternitat, punt de partida, és el lloc des del qual neix una reflexió sobre l'existència humana que la transcendeix; l'autora aconsegueix la universalitat que s’espera del llenguatge poètic.

Begonya Pozo és poeta i professora titular de Filologia Italiana a la Universitat de València. Ha publicat articles en revistes especialitzades, ha duit a terme nombroses col·laboracions i ha elaborat estudis crítics sobre l'obra d'altres autors. Des de 2012 ocupa el càrrec de vicedegana de Cultura, Igualtat, Polítiques Inclusives i Sostenibilitat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació on dinamitza el seu Espai Cultural amb una gran quantitat d'activitats artístiques, seminaris de formació i cicles culturals. A més, és una activista a favor del fet poètic i dedica gran part del seu temps a visibilitzar la poesia d'altres poetes. La seva poesia ha estat traduïda i publicada en edicions bilingües i multilingües; també ha estat incorporada a antologies, entre les quals destaca la recent "Flamarades sortiran. Antologia de poesia catalana feminista", a càrrec de Maria Antònia Massanet. La seva última aventura creativa és l'espectacle "D'una set antiga", un recital&concert amb el col·lectiu Obert Poètic, que va crear amb Carles Garcia l'any 2021.

Cal assenyalar que aquesta convocatòria ha mantingut una elevada participació, i que les obres han arribat d’arreu dels Països Catalans. Tot i que la majoria d’originals prové de les comarques catalanes, hi ha representació del territori balear i també n’hi ha de diverses comarques del País Valencià.

Pel que fa a la dotació econòmica, la del Premi de Narrativa és de 6.500 € i la del de Poesia és de 3.500 €, assumides ambdues per l’Ajuntament de Pollença, el qual ha manifestat la seva satisfacció per l’acollida que ha tengut l’edició d’enguany d’aquest esdeveniment literari i la qualitat dels originals presentats, alhora que agraeix la participació de totes aquelles persones que el fan possible i la molt bona feina feta pels membres dels dos jurats.