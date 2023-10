Èxit de la gira de la Coral Spiritualmallorca A l'Octava que agermana Mallorca i Euskadi cantant en català, eusquera, anglès i llatí

La gira per Euskadi de la Coral Spiritualmallorca A l'Octava ha resultat un èxit, tant per la bona acollida que han tengut per part del públic basc, com pel salt qualitatiu que han significat aquests concerts en terres basques.

Els cantaires mallorquins han actuat a Pasaia, Guipúscoa, acollits per la coral Ototxe Illumbe dirigida per Josu Elberdin Badiola i, també, a la localitat biscaina de Durango, convidats per l’ajuntament de Durango i formant part del programa de festes de Sant Faust.

Els concerts, d'una durada aproximada d’una hora, consten de dues parts. La primera part integrada totalment per obres religioses, plena d’autors actuals com el mateix Josu Elberdin o Laura Hermoso, però també obres de Giuseppe Biaini o John Donfrid. La segona part està dedicada a la música profana, amb diverses obres de música popular de les Illes Balears amb noves harmonitzacions i arranjaments, però també versions d’artistes com Maria del Mar Bonet, Antònia Font o Mikel Laboa. El repertori inclou temes en quatre idiomes: català, eusquera, anglès i llatí i per les característiques del cor, les obres del repertori són normalment a tres o quatre veus.