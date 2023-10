I 105 llibres després... Bernat Joan presenta el seu primer poemari

Aquest divendres, la Casa del Llibre de Palma ha acollit la presentació del llibre de poesia 'Com nau en mar revolta' de Bernat Joan i Marí.

En un acte que ha comptat amb el suport d'Ona Mediterrània, el director de la ràdio i del dBalears, Tomeu Martí i Florit, ha fet la presentació del llibre 'Com nau a mar revolta' que és el primer volum de poesia que publica Bernat Joan, malgrat que és un dels autors més prolífics de la nostra literatura, amb 105 llibres publicats.

Bernat Joan i Marí (Eivissa, 1960). És Doctor en Filologia Catalana i sociolingüista. Ha exercit com a catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes a l’ensenyament mitjà i com a professor associat de la Universitat de les Illes Balears. És professor de la Universitat Catalana d’Estiu. Ha participat en diversos equips d’investigació tant a l’ICE de la Universitat de Barcelona com a l’IRIE de la Universitat de les Illes Balears.

Ha estat membre del Parlament Europeu i secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Ha publicat treballs d’investigació en sociolingüística, psicologia social, anàlisi de la situació política, novel·les, llibres de viatges, narracions i teatre.

És columnista habitual de dBalears i L'ESTEL.

'Com nau en mar revolta' és, tal i com va explicar Martí, un aplec de poemes densos. Llargs i plens de missatges.

Els poemes es mouen entre la poesia intimista, guiada pel sentiment amorós, i la poesia social, impulsada pel desig d'equitat i de justícia.

L'acte va acabar amb la lectura d'alguns de poemes del llibre i amb un interessant col·loqui al voltant de la poesia. No hi varen faltar tampoc les referències a l'estat actual de la llengua i literatura catalanes i a la política nacional i internacional.