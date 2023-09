Pere Sureda Ribas presenta a l'Espai Suscultura el llibre 'Les Meses d'Estiu: mètodes i sistemes tradicionals'

L'Espai Suscultura serà la seu de la presentació a Ciutat del llibre de Pere Sureda Ribas 'les meses d'estiu: mètodes i sistemes tradicionals' que ha estat editat per la cooperativa Inforraiguer de forma molt didàctica i atractiva per als lectors i per un públic que estimi la nostra terra i que arriba com una eina per entendre el treball sacrificat i amb molt pocs recursos de la Mallorca rural de les dècades dels anys 60 i 70, d'abans de l'explosió del turisme i de la seva mecanització.

El mariando, mestre d'escola jubilat i un dels fundadors de la cooperativa d'ensenyament Gorg Blau que gestiona el centre concertat Sant Felip Neri, fa una anàlisi de les seves vivències al seu poble de Maria de la Salut quan compaginava estudis i feines del camp per ajudar a dur endavant l'economia familiar, analitzant les tasques que especialment es desenvolupaven entre el període de maig fins a setembre, i que a certs indrets de Mallorca s'anomena les meses d'estiu.

Al llarg de les 61 pàgines posa esment a la transformació que visqueren els pagesos que deixaren de llaurar amb les bèsties, per passar a utilitzar el tractor, o les formes de segar i batre de forma més rústica i incorporant-se a la mecanització amb l'aparició de la batedora, embaladora... i la transformació del paisatge, aquell que tant hem aprofitat per vendre al turisme, on han desaparegut arbres, conreus per a la manca de projecte de vida, pel menyspreu a la terra i per l'aprofitament de certs sectors de la cadena alimentària i sectors econòmics, que sempre han tengut el lucre personal per damunt del treball del pagès.

A aquesta edició que ja trobareu a les llibreries, també destaca la cura de fotografies que relleven una Mallorca que els menors de 50 anys ja no recorden inclòs desconeixen, i és alhora un cant a recuperar i conèixer la història de la Mallorca autèntica que difícilment tornarà.

Cal ressenyar la selecció de cançons de tonades del camp que plasma l'autor amb una recollida prou exhaustiva i la riquesa d'un vocabulari de paraules en desús i com molt bé descriu el prologuista l'historiador de Maria de la salut en Bartomeu Pastor Sureda «Aquest treball ens recorda un patrimoni, avui perdut, que fa un bon grapat de dècades se'n va en orris i que, molt del jovent actual, ni tan sols n'hauran sentit parlar».

Per tot això i més, la Cooperativa de Cultura Corda i Poal, i en primícia a Ciutat, comptarà amb la presència de l'autor en Pere Sureda i de l'historiador Bartomeu Pastor que ens faran cinc cèntims d'aquesta obra a l'Espai Suscultura del carrer Miquel Campllonch 33 de la nostra ciutat, aquest dimarts 26 de setembre a les 19.30 hores i obert a tothom.

Enric Pozo Mas