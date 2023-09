Aquest dijous: Festa Estellés

Aquest dijous torna la Festa Estellés, dedicada al poeta Vicent Andrés Estellés, que enguany canvia la seva habitual ubicació a Can Alcover i es farà al Tertúlia Cafè Teatre.

La programació inclou una un recital de poemes d'Estellés a càrrec de Miquel Àngel Adrover, una connexió en directe amb València i Barcelona, les altres poblacions que hi participen, i un sopar.

La proposta s'inspira en els Burns supper, una festa on els escocesos recorden el poeta Robert Burns, i també combinarà la poesia amb la gastronomia en un ambient festiu i popular.

Aquest acte d'homenatge al poeta de Burjassot té un preu per als socis de l'Obra Cultural Balear de 15 € per persona, i per a la resta d'assistents de 18 € per persona.