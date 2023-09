Santa Maria s'omple de públic de totes les edats per viure les rondalles de mossèn Alcover

La Plaça de la Vila i el seu entorn, a Santa Maria del Camí, s'ha omplert aquest dissabte de públic familiar i de totes les edats, per assistir a la 'Fira de les Rondalles', promoguda per l'associació cultural El Mirall, que publica la revista del mateix nom, i la Institució Francesc de Borja Moll, continuadora de la tasca d'aquest filòleg. Aquesta iniciativa, amb el suport dels ajuntaments de Santa Maria i de Manacor (que hi aporta les figures de 'Joanet de sa gerra' i de 'La flor romanial') i del Consell de Mallorca, vol fer reviure les rondalles tradicionals mallorquines recollides per Antoni Maria Alcover.

La jornada s'ha iniciat amb una cercavila de gegants i capgrossos, a càrrec de la colla de gegants de Santa Maria, seguit del pregó de l'historiador Mateu Morro. L'historiador ha afirmat que les rondalles «formen part de la nostra vida» i descobriren als al·lots de la seva generació que la llengua que parlaven es podia llegir i escriure. Morro també ha retut homenatge a Alcover, a Moll, continuador de la seva tasca, a Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè, que han culminat l'edició comentada publicada per Nova Editorial Moll, i a personalitats de Santa Maria, com Josep Capó i el Metge Rei. «Mentre hi hagi poble, hi haurà rondalles», ha finalitzat.

A continuació, el mateix Morro ha guiat un itinerari per les llegendes i rondalles de la vila, mentre que a Ca s'Apotecari tenia lloc un 'conta rondalles' per la colla de gegants. Tot seguit, la Fada Despistada ha protagonitzat un taller adreçat als més joves. Llibres, contes, coques i vi s'han pogut adquirir a les paradetes instal·lades a la mateixa Plaça de la Vila. El batle de Santa Maria, Nicolau Canyelles, i la regidora de Cultura, Malena Crespí; Hermosinda Mariño, directora general de Promoció Sociocultural del Consell de Mallorca; Paula Asegurado, regidora de Promoció Cultural i Econòmica de Manacor; i Antoni Mir, de la Institució Moll, han assistit a la inauguració de la Fira.