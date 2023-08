El Mallorca Jazz sa Pobla tanca la seva 29a edició amb una proposta única

El Mallorca Jazz sa Pobla tancarà la seva 29a edició el dimecres vinent, dia 30 d'agost, amb una proposta única i innovadora. La Huialfàs Ensemble, liderada pel músic pobler Miquel Bennàssar, revisitarà les tonades de fer feina en clau jazzística i experimental.

Es tracta d'una ocasió pràcticament única que prové de la tasca de recerca que ha fet Bennàssar per rescatar els ecos de les melodies que un temps varen omplir el camp pobler, extrapolable al camp de qualsevol poble de l'Illa, per elevar-los al marc musical i experimental del jazz, amb arranjaments per a orquestra de jazz, instruments tradicionals com les xeremies i els flabiols, i veu.

En format de big band, el concert comptarà amb una quarantena de músics de Catalunya i Mallorca sota la direcció de Sergi Vergés. El concert se celebrarà al Parc de Can Cirera Prim a les 22 h i les entrades ja estan disponibles a TicketIb, amb un preu de 5 €.