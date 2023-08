L'Atlàntida Mallorca Film Fest tanca la 13a edició amb més d'un milió d'espectadors en línia i presencials

L'Atlàntida Mallorca Film Fest ha tancat la seva 13a edició amb més d'1,1 milions d'espectadors, tant en format en línia com presencial.

Segons ha informat el festival en una nota de premsa aquest mateix divendres, la xifra suposa un rècord històric: enguany el públic ha crescut un 48 per cent en línia i un 20 per cent en format presencial a Mallorca. Els organitzadors han expressat que aquestes dades «consoliden l'Atlàntida Mallorca Film Fest com el festival híbrid amb més públic del món».

'Dalva' ha aconseguit el Premi del Públic de l'edició en línia. El drama dirigit per Emmanuelle Nicot s'ha convertit en un dels majors èxits de la present edició, juntament amb els documentals sobre Jan Vermeer, Liv Ullman, Umberto Eco i la recreació dels Quatre Quartets de T.S. Eliot. Igualment, des del festival també s'ha destacat la bona acollida de The Architect' i 'Burning Days', així com 'Il Boemo', 'Lola' i 'Deixa de dir mentides'.

En paraules del director del festival, Jaume Ripoll, «el públic ha confirmat que la proposta té més rellevància que mai». Així, ha destacat que «l'Atlàntida continuarà sent un festival innovador en la seva proposta formal, arriscat en la seva proposta editorial i orgullosament europeu en el seu esperit». Ripoll ha assegurat que des del festival creuen «fermament en el cinema com una experiència compartida i comunal, i per això es reforça l'aposta per la presencialitat a Mallorca».

«El cinema europeu té un repte de primer ordre, arribar a més públic del que actualment arriba», ha afegit. Finalment, ha considerat que creu que l'Atlàntida «està aconseguint una fita que tant de bo obri nous camins per a la indústria».

D'altra banda, han anunciat que la 14a edició del festival se celebrarà a Mallorca i Filmin entre els dies 20 i 28 de juliol de 2024 i comptarà amb la presència ja confirmada de l'actriu i directora Liv Ullmann, que recollirà el premi honorífic Master of Cinema. Aquest se li va concedir en aquesta 13a edició, però l'actriu no va poder assistir a recollir-lo a conseqüència de la vaga d'actors i guionistes a Hollywood.