The Tyets aconsegueixen el Disc de Platí amb «Coti x coti»

El grup català The Tyets ha aconseguit el Disc de Platí amb «Coti x coti», una cançó que fusiona reggaeton i sardana i que ja acumula més de 13 milions de reproduccions a Spotify. El grup mataroní ha mostrat el seu agraïment a les seves xarxes socials, i ha recordat que fa només dos mesos ja havia aconseguit el Disc d’Or amb aquesta mateixa cançó. El grup, format per Oriol de Ramon i Xavier Coca, frega el milió d’oients mensuals a Spotify, una xifra rècord per als grups de música en català.

Un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc PLATINO🤯😱😭✨❤️



💿💿💿💿GRÀCIES PENYA💿💿💿💿

Coti x Coti ➡️ Disc Platino🔆 https://t.co/Cyl7j1oNWZ pic.twitter.com/XlRYhlT88W — The Tyets 🔆 Èpic Solete (@thetyets) August 7, 2023

Tot el seu darrer disc acumula una xifra important de reproduccions a aquesta plataforma, especialment les cançons «Olívia» (5,1 milions de reproduccions) i «Bailoteo» (amb més de 5,5 milions de reproduccions).