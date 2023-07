L'escriptor, articulista i dramaturg, Joan Guasp, ha publicat un nou lliurament de la secció Petit Teatre Quotidià a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

En aquesta ocasió, la nova contribució de Guasp es titula 'A les fosques', com sempre, és plena d'ironia i ens interpel·la i ens convida a pensar.

Guasp situa 'A les fosques' dins Dins un túnel. Amb fosca negra on dos protagonistes ? i ¿ conversen i es donen suport en una situació on no hi ha llum.