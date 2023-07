Can Alcover acull la projecció del documental 'No callarem, un film per la llibertat'

Sa Pobla i Palma projectaran la setmana que ve 'No callarem, un film per la llibertat', el documental centrat en la història de tres joves músics rostres de l’actual persecució de la llibertat d’expressió a la música a l’Estat espanyol.

La pel·lícula, que oscil·la entre el documental musical i el social i de denúncia, aborda les experiències que han portat Elgio, Pablo Hasél i Valtònyc a convertir-se en represaliats polítics així com en les conseqüències que té la repressió a les seves vides, ja sigui per la inhabilitació, l’exili o la presó.

'No callarem, un film per la llibertat' és una producció de BRUNA i No Callarem, amb el suport de Carne Cruda i la col·laboració de Verkami.

A sa Pobla, la projecció, a càrrec de l'Obra Cultural Balear, s'hi farà a Sa Congregació el divendres 28 de juliol, a les 19.30 h, i hi haurà un col·loqui posterior amb la directora i membres de l'OCB. A Palma, Ona Mediterrània n'ha organitzat la projecció al jardí de Can Alcover el dissabte 29, a les 21 h, també amb la presència de la directora, Clàudia Arribas.