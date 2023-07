[VÍDEO] El festival Mobofest presenta el vídeo promocional d'enguany

Com ja és habitual, cada estiu arriba el vídeo promocional del Mobofest. Enguany no ha estat diferent i el festival presenta el vídeo sota el lema 'T’ha d’agradar'. Totes les escenes pivoten sota aquest lema, tenint en compte que la Mobo no és un festival de masses ni massificat, és un esdeveniment que cuida les experiències dels seus assistents al detall sempre unit a la música independent de les Illes. Per això, «t’ha d’agradar».

Aquí teniu el cartell per dies! 🙌



Sabem que molta gent estava esperant saber quan actuaran els seus artistes preferits. Quin dia vos crida més l'atenció? 🎶



🎟️ Entrades de dia ja disponibles a https://t.co/t0g22MzHwf

El Mobofest encara la que serà la seva sisena edició, amb un cartell amb 22 artistes d’alt nivell i a punt per a estrenar-se en una nova ubicació, a Porreres, on la música tendrà lloc a dos indrets diferents: al Santuari de Monti-Sion, el dijous, i al Parc de n’Hereveta, divendres i dissabte.

Alhora, el festival també ha informat que el 80% de les entrades ja estan venudes.