SUASI presenta 'Peces d'Antiquari' a quatre festivals de Catalunya i del País Valencià

SUASI continua amb els concerts de presentació del seu darrer disc “Peces d’Antiquari” (RGB Suports), un treball produït per Marc Grasas que publicaren el març de 2023.

Durant el primer semestre de l’any han visitat 10 municipis de Mallorca, entre ells Palma el dia de Sant Jordi, amb l’innovador i original format de concert 360, a peu de carrer, sense escenari i en el que el públic envolta la música. Una proposta que aquest mes de juny ha estat a Deià i a Portocolom i es podrà veure també a l’agost a Valldemossa, Muro, Artà i alguns pobles més que s’anunciaran ben aviat.

A més SUASI forma part de diversos festivals de Catalunya i el País Valencià. Aquest dijous 6 de juliol seran al Festival Emergent de Vilablareix (Girona) junt amb la catalana Beth. El dia 22 de juliol viatgen a Alacant, on són part del veterà festival Almadrava Rock d’Els Poblets al costat de Smoking Souls i Kela. El 27 de juliol tornen a Girona per tocar al 15è aniversari del Tempo, el festival del Barri Vell. El 6 d’agost actuaran al 44è Festival de Música de Begur, a la Costa Brava, que compta també al cartell a artistes com Eagle-Eyed Cherry, Ginestà, Marco Mezquida Trio i Xarim Aresté entre d’altres. Quatre concerts fora de les Illes Balears que demostra la projecció exterior del grup amb un repertori propi i amb personalitat amb sonoritats que naveguen pel folk americà, el rock dels seixanta, textures sintetitzades i pinzellades de noise. Tot plegat il·lustrat amb lletres personals, properes i quotidianes.

D’altra banda, i gràcies a una col·laboració amb la promotora Pecan Pie, el grup viatjarà al Regne Unit per actuar el 20 d’octubre a la sala The Lower Third, a la llegendaria Denmark Street de Londres, el cor de molta de la música britànica. El public anglosaxò escoltarà les cançons de Peces d’Antiquari en un concert en el que també hi actuaràn les bandes “Danny & The Champions of The World” i “The Dreaming Spires”.

SUASI està format per Pep Suasi (veu i guitarra), Marc Grasas (guitarra i veu), Guillem Cerdà (baix), Bernat Company (bateria) i Joan Toni “Skarabat” (teclats i guitarra).