Lliurament de premis del II Concurs Fotogràfic APS Serra de Tramuntana a la Finca Pública de Galatzó

El passat dia 9 de juny, a les 19.15 hores, tengué lloc a la Finca Pública de Galatzó el lliurament de premis del II Concurs Fotogràfic APS Serra de Tramuntana, organitzat per l’IES Marratxí i el Col·legi Sant Antoni Abat de Son Ferriol.

Aquest concurs tanca la formació 2022-23 del professorat i posterior transferència a l’alumnat de l’APS Serra de Tramuntana d’ambdós centres (la finalitat és donar a conèixer entre l’alumnat els valors naturals, culturals i històrics d’aquesta serralada que tenim a Mallorca). Enguany el concurs s’insereix en el context del 12è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la Unesco en la categoria de Paisatge Cultural (interacció entre els factors culturals i humans): Cultural Landscapte of the Serra de Tramuntana.

Les categories del premi es dividiren en 1r i 2n d’ESO, 3r, 4t d’ESO i FPB, Batxillerat i Cicles Formatius i, finalment, la categoria de personal docent. El repartiment de premis quedà així:

Categoria 1r i 2n ESO

Primer premi: Abril Guilà Ferrà (IES Marratxí)

(Anell de llum amb trespeus i una Power Bank)

Segon premi: Antonio Mundilla (Col·legi Sant Antoni Abat)

(Pal selfie amb comandament a distància)

Categoria 3r, 4t ESO i FPB

Primer premi: Jaume Rivas Vanrell (Col·legi Sant Antoni Abat)

(Anell de llum amb trespeus i una Power Bank)

Segon premi: Ainhoa Fernández Arenas (IES Marratxí)

(Pal selfie amb comandament a distància)

Categoria Batxillerat i Cicles Formatius

Primer premi: Erika Mercant Ruiz (Col·legi Sant Antoni Abat)

(Anell de llum amb trespeus i una Power Bank)

Segon premi: Natàlia Vives Llobera (IES Marratxí)

(Pal selfie amb comandament a distància)

Categoria: personal docent

Primer premi: Antoni Pujadas Mestre (Col·legi Sant Antoni Abat)

(Senalla amb productes típics de la Serra i una Power Bank)

Segon premi: Mercè Rafecas Alemany (IES Marratxí)

(Experiència fotogràfica i Power Bank)

A més a més, totes les persones premiades reberen un obsequi, gentilesa de l’Ajuntament de Calvià, i un detallet per part de la resta d’entitats col·laboradores.

El jurat estava format per Rafel Sedano Porcel, regidor delegat especial per a les àrees de Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica, de l’Ajuntament de Calvià; Aina Amengual, regidora de Serveis Socials, Igualtat, Educació i Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Marratxí; Sebastià Torrens Ramis, fotògraf professional de natura; Agustina Ferrer Ferrà, cap d’estudis del Col·legi Sant Antoni Abat i Sonia B. Ramírez Ramírez, cap d’estudis de l’IES Marratxí.

Durant l’acte es varen fer itineraris guiats per la possessió de Galatzó. Els alumnes de l’IES Marratxí i del CC Sant Antoni Abat llegiren la llegenda del Comte Mal i poemes relacionats amb la Finca de Galatzó i de la Serra de Maria Antònia Salvà, de Joan Alcover i Guillem Colom i Ferrà. A més, també gaudírem de l’actuació instrumental de tamborino i flabiol i de l’actuació de l’Escola de Ball de Bot Sa Revetla de Sant Antoni.

L’Ajuntament de Marratxí regalà un siurell a les persones premiades i oferí un aperitiu de cloenda.