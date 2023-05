Marala, finalistes als Premios MIN en dues categories amb el disc ‘Jota de Morir’

Els Premios MIN de la Música Independiente neixen el 2009 sota l’auspici de la Unión Fonográfica Independiente amb l’objectiu de reconèixer la creació artística, la diversitat cultural, el nou talent i la qualitat de les produccions publicades pels segells independents de l’Estat espanyol. Després de catorze edicions, els Premios MIN s’han consolidat com a referent de la indústria musical estatal i són l’esdeveniment independent amb major impacte.



Aquest 2023 se celebra la quinzena edició dels premis, que acumulen fins a 21 categories i tres fase de selecció fins arribar a les 5 propostes finalistes nominades a alçar-se amb el guardó a cada categoria. El conjunt dels Països Catalans Marala, amb Selma Bruna (Sant Cugat), Clara Fiol (Palma) i Sandra Monfort (Pedreguer) són nominades en dues categories amb el seu aclamadíssim segon àlbum ‘Jota de Morir’ (Propaganda pel Fet! 2022), que ja s’ha fet (entre altres) amb el guardó de Millor Disc de l’Any als Premis Enderrock, Premis Carles Santos i Premis Ovidi Montllor. Ara, ‘Jota de Morir’ té opcions a fer-se amb més reconeixements. Per una banda, les artistes es poden fer amb el Premio MIN de Millor Disc en Català, on són nominades amb Els Catarres, Anna Andreu, Mishima i Antònia Font. Per una altra, ‘Jota de Morir’ també està nominat a Millor Disc de Música d’Arrel, on Marala comparteix nominació amb quatre finalistes d’altura com Tanxugueiras, Uxía & Javier Ruibal, Maruja Limón i Vicente Navarro.

La gala d’entrega de premis tendrà lloc a l’Auditorium de Palma el proper 17 de maig.