Recomanacions literàries del món de la cultura i la societat civil

Per a celebrar aquest Sant Jordi, hem demanat a diferents persones del món de la cultura i de la societat civil que ens recomanassin un llibre.

Casals i Ateneus dels Països Catalans

El llibre que recomanem és Mitologia dels Països Catalans publicat per l’editorial Efadós, de Daniel Rangil i amb il·lustracions de Laia Baldevey. L'escollim perquè és un llibre que mostra els mites i folklore d'arreu dels Països Catalans, d'una manera pedagògica i atractiva a través de les explicacions de Rangil i les il·lustracions de Baldevey. Un llibre per conèixer les arrels del nostre imaginari mitològic.

Extinction Rebellion Mallorca

Un llibre que pot ser molt adient per a la situació de les nostres illes podria ser El otoño de la civilización, de Juan Bordera i Antonio Turiel. Aquest llibre posa el mirall davant una civilització atrapada en una contradicció irresoluble. La seva dimensió material no pot créixer il·limitadament i, alhora, tampoc pot deixar d'intentar créixer.

Mantinc el català

Volem recomanar El futur del català depèn de tu de la Carme Junyent perquè el nostre col·lectiu neix i s'inspira en les paraules de la Carme.

Maria Teresa Ferrer, presidenta de l’Obra Cultural Balear de Formentera

Ses Salines. L’orgull d’un poble. 1975-2001. De macroprojecte urbanístic a Parc Natural, de Joan Lluís Ferrer. Editat per l’Institut d’Estudis Eivissencs, és un llibre molt recomanable perquè demostra un moviment social sense precedents que hi va haver per la protecció de Ses Salines d’Eivissa i Formentera. També és un tema molt d’actualitat degut als problemes que tenim arreu de les Illes de massificació turística i d’agressions al nostre territori. L’obra fa reflexionar sobre si actualment seria possible un moviment social com el que hi va haver.

drfelip, impulsor de Gaming.cat

Exhalació, de Ted Chiang. Publicat en català per l’editorial Mai Més, és un llibre de relats de ciència ficció i, tot i que no és una novetat, és un dels millors llibres que he llegit en els darrers anys. Els relats no només són entretinguts, enginyosos i ben escrits, sinó que reflexionen sobre una gran varietat de temes, des de la psicologia a la història o la filosofia. Sempre dic que, qui pensa que la ciència ficció és un gènere juvenil de pur entreteniment, ho pensa perquè no ha llegit bona ciència ficció, i aquest és un exemple excel·lent per demostrar que s’equivoquen.

Àngels Fermoselle, vicepresidenta d’ARCA

España Fea. El caos urbano, el mayor fracaso de la democracia, d’Andrés Rubio. Analitza la impunitat de la destrucció del paisatge natural i urbà i assenyala responsables i executors. D'altra banda llença idees com que la política continua essent el camí més curt des del qual detenir i revertir el procés de degradació. Entenent per política qualque cosa més àmplia que allò que imposa qui té el poder. Un llibre que, tot i que pot semblar depriment, llença fils d'esperança als quals agafar-se.

Maria Coll, de l'Associació Crits i Renou - Espai Mallorca

La desfeta del paradís. Crònica sociològica del boom turístic a les Balears, d'Antoni Janer Torrens. Recoman aquest assaig de la Nova Editorial Moll, que fa d'altaveu tant a veus anònimes com a especialistes i acadèmics per demostrar que les Illes Balears no són, tot i que molts ho pensin, les 'Illes de la Calma'. Fins quan podrem suportar tot aquest excés de masses? Fins quan vendrem entrades per visitar els animalets del nostre zoo?

Reciprocitat Ara!

In llibre que pensem que paga la pena recomanar és Violència masclista. Una guia per a intervindre-hi, d'Encarna Canet. És urgent una nova orientació en el tractament de la violència masclista en què la prevenció i el canvi radical de model social, econòmic, cultural i polític siguen l'eix fonamental. Aquesta orientació ha de ser interdisciplinària, holística, que tinga en compte la interseccionalitat de totes les violències que afecten la dona, que adopte una mirada feminista i l'objectiu de la qual siga finalment l'apoderament de la dona i el canvi de model social patriarcal.

Mar Grimalt, cantautora

La meva recomanació per aquest Sant Jordi és Autorretrato con radiador, de Christian Bobi. Es tracta d’un llibre on no hi passa res, parla de flors, dels dies, de la mort, amb una poesia i senzillesa que em semblen sublims. No me cans de revisitar-lo, sempre a la tauleta de nit.

Bartomeu Rosselló Boeres, president del Cercle Mallorquí de Negocis

Se'ns dubte, aquest Sant Jordi cal llegir Màtria, l'obra pòstuma de Pere Morey, editada per Purpurina Editorial. O també, Contra el món de Pere Antoni Pons. Són dues lectures cabdals per entendre l'esdevenidor d’aquesta illa nostra.

Martha Antuña, del Col·lectiu Aurora Picornell

L'any 95, Raoul Vaneigem, situacionista belga, va publicar aquest assaig titulat: Avís a escolars i estudiants d'institut. De la misèria en el món estudiantil. En ell es refereix a les institucions educatives (l'escola i la universitat) com ‘el lloc on la societat mercantil doblega per al seu propi benefici el destí de les persones’, això ha estat i continua sent encara així. Seguim amb la tasca de recuperar el patrimoni de coneixement que ens han deixat altres generacions. Però més important encara, reinaugurar el lloc i la manera com fer-ho, amb les formes que ens són pròpies, les de les classes populars: als carrers, en els sindicats, en els conflictes laborals, en col·lectius i comunitats que també hem de multiplicar pertot arreu. Només així podrem revelar-nos la vella dominació disfressada de novetat en la qual avui vivim.

Jaume Vich, dibuixant i dissenyador

Recomanaria La Sibil·la, d'editorial Moll. Crec que és un llibre ideal per als nins i les nines de l'illa. Per una part, per conèixer la tradició i, per altra, imparteix valors ecologistes amb uns dibuixos exquisits. Més llibres de cultura mallorquina com aquests hi hauria d'haver.

Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles

Propòs la guia Fauna i flora de la mar Mediterrània de Kike Ballesteros i Toni Llobet - essencial per conèixer els habitats i espècies animals i vegetals presents a la Mediterrània, gran part d’elles també a les nostres aigües. En poques pàgines trobam més de 800 espècies excel·lentment il·lustrades per l’artista naturalista Toni Llobet.

Pau Debon, cantant d'Antònia Font

Recoman el llibre de poesia Pascor de Pere Suau Palou, que és un poeta bunyolí, amic meu, amb el qual hem anat presentant els llibres que ha anat publicant i que cadascun ha rebut qualque premi. Juntament amb Toni Bujosa hem fet poemes seus cantats. El mes de juny farem un petit recital al Teatre Principal d'Inca, amb poemes de Pere Suau, música de Toni Bujosa i jo en recit uns quants.

Joan Miralles, president de l'Obra Cultural Balear

Aquest Sant Jordi recoman el llibre Mallorquinismes: Una història oral. Identitat, cultura societat i política de Miquel Vidal Bosch i José María Gago González, editat per Lleonard Muntaner. Un llibre imprescindible per entendre'ns i encarar el nostre futur.

Francisca Mas, advocada feminista

Recoman un llibre d'una escriptora activista feminista americana que va morir fa molt poc, Bell Hooks. El llibre es titula Negre d'ossos. Records d'infantesa. Està publicat a l'editorial Descontrol i traduït per Anna Lirón Vilaró. És un relat breu, autobiogràfic, i és meravellós veure el món d'una nina negra al sud dels Estats Units. Només vos destacaré una frase, quan parla de la seva mare: «jo no vull perdre res del que m'ha transmès, la sensació que a la vida hi ha alguna cosa més profunda que el dia a dia». Esper que vos agradi!

Joan Guasp, escriptor i dramaturg

Jo recomanaria llegir, aquest Sant Jordi, l’excel·lent novel·la d’Alba Donati La llibreria del turó, publicada per Edicions 62. Magnífica per als qui gaudeixen dels llibres i per als qui els encanta llegir. Alba Donati sap de què va quan fa literatura de la literatura. Sap, perquè ella ho ha experimentat, com els llibres ens milloren i ens obren les portes de la saviesa i de la llibertat interior en aquest món tan tancat a la bellesa i a l’art. Qui estima els llibres, estima les persones, la naturalesa i tot el que ens envolta a tots plegats. Alba Donati ho ha sabut transmetre, sobretot a l’hora de convertir les nostres il·lusions més íntimes en veritables experiències sensibles, tant personals com col·lectives.

Bernat Joan i Marí, escriptor i sociolingüista

Recoman el llibre d'Esperança Marí i Mayans, Dones de la Sal de Miquel Costa Editor. A través de 26 històries de vida, contades per dones que tenen en comú aquest espai geogràfic que és el Pla de Ses Salines, Sant Jordi i Sant Francesc. Hi apareix una Eivissa preturística, que avui és totalment desapareguda, una societat molt diferent a l'actual i unes transformacions que elles varen viure d'una manera molt intensa. Hi ha anècdotes, fets emotius, hi ha fets tràgics, històries divertides... De vegades es parla del poble sense tenir en compte què és, realment, el poble. Aquestes històries exemplifiquen l'expressió del poble a través d'aquells que no solen parlar: dones i, molt majoritàriament, de més de 90 anys.

Miquel Àngel Vidal, escriptor

Recoman El Poema de Gilgamesh amb traducció de Lluís Feliu i Adelina Millet, d'Adesiara Editorial. És un llibre importantíssim per a la literatura universal perquè per començar és la primera obra èpica que coneixem i en segon lloc, perquè és una de les poques traduccions en català que hi ha de la literatura sumèria, que són les primeres obres abans de la literatura egípcia. Gairebé no hi ha traduccions al català i pens que és necessari que es comencin a traduir obres d'aquesta mena que tenen més de 4.000 anys d'antiguitat.

Plataforma per la Llengua Illes Balears

El llibre que recomanam és Molt a favor: 57 propostes i un pacte per la llengua perquè tracta els reptes de la llengua des de diferents perspectives i aporta propostes. L'obra ha estat coordinada per l'escriptor Enric Gomà i recull 57 propostes per afavorir l'ús del català en tots els àmbits. Es poden trobar escrits de Magí Camps, Míriam Martín Lloret, Maria Rodríguez Mariné, Ivan Solivellas, Enric Gomà, Rufolf Ortega i Pau Vidal.

Lara Fluxà, artista visual

En format de novel·la gràfica, amb No siento nada Liv Strömquist fa una radiografia de l’amor en l’era del narcisisme extrem, un assaig de la historietista més punk del feminisme actual.

Mar Muñoz, coordinadora el Grup Balear d’Ornitologia

El llibre que recoman és Per què les dones salvaran el planeta. Un llibre que exposa els vincles que hi ha entre ecologisme i feminisme en defensa de la justícia social. Que les dones han de jugar un paper clau en la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat del planeta, i que la seva inclusió i empoderament són imprescindibles per aconseguir un futur més just i equitatiu per a tothom.

Lena Serra, vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear

La meva recomanació és un llibre que he rebut tard perquè el vaig demanar per reis i m'ha arribat ara. Es tracta del llibre Senzill, Sa i Bo. Cuinam i Menjam Juntes de Margalida Munar Munar, editat per El Gall Editor. És un llibre de receptes, però no és el típic llibre de receptes. M'agrada perquè conté tota una filosofia de cuinar, conservar, planificar, compartir tot el procés, que és molt interessant. Hi ha receptes tradicionals, clàssiques i modernes i, sobretot, la voluntat de ser molt didàctica. La coberta és una fotografia preciosa.

Sili Arguimbau, presidenta de Jubilats per Mallorca

Ara que Menorca està de moda, vos podeu llegir un llibre molt petitó, Ciutadella vella de Joan Benejam i Vives amb pròleg de na Fina Salord. Editat per l’Institut Menorquí d’Estudis, aquest llibre parla d'una Ciutadella d'una època ja passada. S'ha d'escoltar, s'ha de llegir i s'ha de viure.

Cris Juanico, cantant

Recomanaria la novel·la Memòries de mi mateix de l’escriptor i periodista valencià Ferran Torrent. És una novel·la plena d’ironia, amb uns personatges molt marcats, amb tres trames a la vegada, falsificació, corrupció, lluita antifranquista, reivindicació de la llengua… Molt entretinguda i una de les millors novel·les que s’hauran editat aquest 2023.

Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca

El darrer llibre que he rellegit és Aurora Picornell. Escrits 1930-1936. És una edició que es va fer l’any 2012. El tractament d’imatges i la recerca arxivística és de na Magdalena Jaume i l’edició va a cura d’en Josep Quetglas. Es tracta d’un recull d’escrits de n’Aurora Picornell però també és molt més que això perquè parteix dels seus escrits per donar a conèixer la lluita, la figura i el pensament de n’Aurora Picornell. Molt important darrerament.

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, cantant

Per aquest Sant Jordi recoman Matar un rossinyol de Harper Lee, sobretot perquè amb n’Atticus te n’adones que empatitzant i posant-te en el lloc d’un altre pots arribar a comprendre coses que no seria possible d’una altra manera. També perquè la història d’en Boo Radley t’ensenya que les persones més discretes, més silencioses, que menys renou fan, a vegades són les més eficients i les que poden canviar la història.