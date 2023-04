Enderrock presenta el número especial del 30è aniversari de la revista en un acte ple d'emoció i bona música

Emoció i bona música. Aquest divendres la revista Enderrock ha presentat el número especial dels 30 anys, juntament amb tota una sèrie d'accions i activitats per celebrar l'efemèride.

Ha obert l'acte Eva Pomares, directora general de difusió de la Generalitat, afirmant que «Enderrock ha fet créixer i ha abraçat la música del nostre país». Lluís Gendrau, director de Grup Enderrock, ha volgut transmetre un agraïment a totes les persones que han fet possible la revista i ha comparat els 30 anys d'Enderrock amb una cursa de resistència d'alta muntanya, un esport de risc: «La majoria de vegades sumar periodisme i música –fer periodisme musical en aquest país– és com caminar per una corda fluixa, al límit del perill i gairebé sense xarxa de seguretat».

També han intervingut a l'acte tres artistes que encarnen diferents generacions: Ven'nus (2000), Guineu (que va néixer, com Enderrock, el 1993) i Montse Castellà (1976) que han parlat de la seva relació amb la revista.

Ha tancat l'acte Oriol Duran, Secretari General de Mitjans de Comunicació, que ha volgut remarcar la importància dels subscriptors, els anunciants i els lectors. «Necessitem revistes i vida en català. Que hi hagi publicacions diverses, que tinguem la nostra Rolling Stone en català».

Enderrock va publicar el seu primer número la Diada de Sant Jordi de 1993, i aquest mes arriba als 30 anys de trajectòria amb 350 edicions mensuals com la capçalera cultural de referència de l'escena musical catalana.

Un número especial

La revista 'Enderrock 30 anys' és una edició especial amb portada i entrevista a l'artista empordanesa Sílvia Pérez Cruz sobre la seva carrera i el nou disc 'Toda la vida, un día' (Sony Music, 2023), juntament amb l'ampli reportatge «El món ens escolta».

El número aborda la projecció de la música catalana al món a través de 30 artistes dels Països Catalans, elaborat amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull. La internacionalització de la música catalana passa per diversos estils i analitza l'impacte dels artistes catalans, des de Lluís Llach a Rosalia i Bad Gyal, passant per Peret, La Pegatina, Txarango, Crim o Maria Arnal i Marcel Bagés.

A més, la revista ha elaborat per primera vegada un calendari únic i exclusiu amb més de 1000 efemèrides de la música popular catalana, que inclou tant naixements com morts d'artistes destacats, publicacions de discos cabdals o altres esdeveniments de rellevància per a la música al llarg dels darrers 60 anys.

La revista també presenta 30 articles d'opinió d'artistes, escriptors i periodistes de diverses generacions sobre l'escena musical catalana, que inclou l'anàlisi de Donat Putx, Quimi Portet, Jordi Turtós, Gerard Quintana, Pere Pons, Joana Gomila, Tomeu Martí, Carles Belda, Blai Marsé, Joana Serrat, Consol Sàenz, Guineu, Carles Solà, Maria Hein, Maio, Xavi Sarrià, Pep Blay, Lluís Gavaldà, Xènia Casado, Ven'nus, Pau Navarra, Marina Comelles, Enric Casasses, Glòria Julià, David Castillo, Pau Alabajos, Roger Palà, Gemma Humet, Adrià Salas i Lluís Llach.

El número doble es completa amb la revista d'actualitat d'aquest mes amb la portada d'Els Amics de les Arts.