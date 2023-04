Un tast de la poesia de la menorquina Llucia Palliser, a Ploma.cat

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat ofereix un tast de la poesia de la poetessa menorquina Llucia Palliser.

Es tracta de vuit poemes de Palliser que són una mostra d'aquesta poetessa que ha publicat nombrosos llibres, ha participat en varis recitals i també ha guanyat alguns premis.

Llucia Palliser

Nascuda a Maó (1971) Diplomada en TEAT i funcionària des del 2006. És a partir de l’any 2010 que fa la seva primera incursió al món literari menorquí en guanyar el XIX Premi Illa de Menorca de Narració Curta amb el relat Ca Ses Russes. Per intermediació de la poeta Margarita Ballester i la confiança del poeta Pere Gomila, participa l’any 2012 en la novena edició del recital Illanvers, de la què es publica un opuscle. És des d’aquell moment que inicia el seu periple pel món de la poesia amb la participació a alguns reculls de poesia polifònics com ara el Versos per la Llengua (Ed. Arrela, 2014), el llibre foto-poètic Mianorca (2016) de Damià Coll, el llibre recull dels poemes inclosos a l’edició Illanvers 2017, els llibres de relats Peccata Minuta (2016) i Mare Nostrum (2017), el llibret Som Poesia editat pel Grup Espiral de Mallorca (2019) i la publicació de llibre de fotografies i poemes Índia Velada a cura de Joaquim Seguí (2021). L’any 2017 escriu el guió de l’espectacle Pasqual Calbó: un viatge musical en col·laboració amb el Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó. L’any 2017 obté el 2n premi del IV Concurs de Poesia Illa de Menorca amb el recull Er(R)@tica publicat per Ed. Menorca. Durant la pandèmia organitza i participa en els dos recitals virtuals «Versos aïllats» i recita en l’espectacle artístic virtual «Sant Jordi a Redossa», organitzat pel Consell Insular de Menorca. L’any 2021, juntament amb el poeta Carles Mercadal, el relat Ensucrada queda finalista al I Concurs de Relat Gastronòmic organitzat pel restaurant Es Molí de Foc de Sant Climent; obté el segon premi del VIII concurs de Poesia Illa de Menorca amb el recull Ucronies i és guardonada amb el primer premi de Literatura Infantil des Mercadal amb el conte El món sota un pont. L’any 2022 crea i participa en l’espectacle «Metamorfosi» juntament amb el poeta Damià Rotger, el director d’orquestra Francesc Prat i membres de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca i col·labora en el llibre Deux ex Petra del fotògraf Carles Permuy. Altrament, és seleccionada per representar Menorca en el projecte impulsat per l’IEC, Lletres Compartides mitjançant una gira per alguns indrets catalans tot donant a conèixer la seva obra i el panorama literari menorquí.

Així mateix, va ser una de les impulsores del Poetry Slam Menorca, està vinculada a l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca, a l’associació de glosa menorquina Soca de Mots i a la revista menorquina Nua, amb les què col·labora activament. Ha participat a recitals en Menorca, Mallorca, Formentera i Barcelona. Juntament amb Pere Gomila, coorganitza des del 2016 els recitals poètics «Illanvers» i «Vershivern».

L’any 2020 publica la seva òpera prima titulada Cata Veta de Vida, amb Stonberg Editorial, prologada per de Jordi Roig i amb l’epíleg de Pere Gomila. Participa en les revistes de traducció Superna i SèrieAlfa amb traduccions de l’alemany al català. És membre de l’AELC des del 2019.

La lectura és un ingredient essencial en la seva vida. També gaudeix cuinant, escoltant un bon concert de música clàssica, trobant els amics i la família o passejant pel paisatge menorquí. Diu la cultura és un graó superior a aquest estat de benestar en què ens fan creure que vivim, gens supèrflua, ans al contrari, més enllà del folklore, factor identitari d’una societat, sinó com una dimensió més ampla i complexa d’entendre la vida i el món, la cultura com a vertebradora del desenvolupament social. Com deia Miguel de Unamuno, «només qui sap és lliure, i més lliure qui més sap.» Donant suport a diverses activitats culturals no pretén agitar, sinó fer més ampli el pòsit de saviesa i coneixement, tan necessari avui en dia, perquè només a través de la cultura trobem la llibertat.