Aquest dissabte, concert a Lloseta amb Es Gall de Sa Pastera, MIKI x KRLS, .CAT, i Roba Estesa

L'Obra Cultural Balear, en el marc del seu 60è aniversari, organitza el concert Espira que tendrà lloc el dissabte 8 d'abril al Teatre Lloseta.

L'objectiu de l'OCB és «apropar la llengua catalana a la gent jove en un entorn lúdic i de manera atractiva i fer valdre la música en llengua pròpia d'arreu del territori de parla catalana».

Espira començarà amb una ballada popular amb el grup Es Gall de Sa Pastera, a continuació actuaran el duet de punxadiscs i productors MIKI x KRLS i el grup de versions de rock català .CAT, i acabarà amb el directe de les caps de cartell, l'octet musical femení Roba Estesa.

A les 18 hores s'obriran les portes del Teatre perquè el públic pugui anar encalentint motors. El donatiu, que inclou una beguda, és de 5 € per a socis i 8 € per a no socis. Les entrades anticipades ja estan a la venda.