Una visió de 'L'Home i la Cultura' i 'La cultura nord-americana contemporània' a Ploma.cat

La revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, publica, aquest cap de setmana, dues contribucions més de Toni Rotget, en forma de ressenyes de llibres de l'àmbit de l'antropologia social.

Aquesta setmana Toni Rotget ens ofereix la seva visió dels llibres 'L'Home i la Cultura' (Patterns of Culture) de Ruth Benedict, publicat en castellà per Editorial Edhasa i 'La cultura nord-americana contemporània (Una visió antropològica)' de Marvin Harris, editat en llengua castellana per Alianza Editorial.

Podeu accedir a les ressenyes a través dels següents enllaços:

'L'Home i la Cultura' (Patterns of Culture)

'La cultura nord-americana contemporània (Una visió antropològica)'