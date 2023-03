Molta poesia, música i reflexió a la llibreria Lluna de Palma

El passat divendres, dia 24 de març, a les 19 hores, la poesia, la música i les reflexions més variades impregnaren la llibreria Lluna durant dues hores intenses. Com havíem anunciat, la proximitat del Dia Mundial de la Poesia (21 de març) i els 15 anys de poesia a la llibreria, eren els ingredients ideals per fer una bona vetlada. D’altra banda, Maria Barceló anuncià la seva jubilació, però també ens va presentar la nova responsable de la llibreria.

L’acte començà, com sempre, donant la paraula a un dels assistents per començar a fer una ronda de lectures, comentaris i reflexions sobre la poesia i la vida. I la primera paraula fou per Antoni Fuster, un dels components de l’antic Escamot de Poesia Fart d’Art que, a més de llegir-nos alguns poemes, ens va recordar que la poesia hauria de servir per tocar qualsevol tema, per intocable que semblàs. Qualcuns només escoltaven, però aquelles persones que duien poemes preparats en llegiren d’autors i d’estils ben diversos. A la tertúlia, comptàrem amb poetes coneguts com Miquel Àngel Lladó i, no cal dir-ho, Maria Victòria Secall i Àngels Cardona, entre d’altres (que llegiren poemes seus i d’altri). A més a més, s’hi recitaren poemes de Miquel Costa i Llobera, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Rafel Bordoy i Pomar, Antoni Canu, Joan Maragall, Carles Rebassa...

A la tertúlia, a banda de les persones habituals, sigui per l’assistència a tertúlies o als tallers d’escriptura, va ser interessant veure com la poesia continua essent un pol d’atracció per a noves generacions de joves, com el cas de Rafel Llull, que cantà acompanyat de la guitarra el gran poema «Lo pi de Formentor» de Costa i Llobera o «La dama de Mallorca», cançó popular i tradicional.