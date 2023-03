El sorprenent text de Manuel de Pedrolo 'Llibertat d’expressió', a Ploma.cat

Aquesta setmana la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat publica un text de Manuel de Pedrolo de l'any 1985, titulat 'Llibertat d’expressió'

L'any 1985, la revista LLUITA, dels Independentistes dels Països Catalans (IPC) va demanar a Manuel de Pedrolo una col·laboració. La resposta de Pedrolo va ser immediata i sorprenent, no els enviava un article d’assaig polític sinó una obra de teatre en cinc actes, titulada 'Llibertat d’expressió'.

Joana Camí feia aquesta presentació del text teatral: «Manuel de Pedrolo, amb aquella agudesa que li és pròpia i amb una dosi de sarcasme que ens planteja el dilema de no saber si posar-nos a plorar o a riure, ha escrit expressament per a 'Lluita' una peça de teatre on queda palès el 'teatre' que practica la 'democràcia' i els seus òrgans de difusió.

S’hauran produït, en els mitjans de comunicació del nostre país, situacions com les que planteja Pedrolo? Ens agradaria conèixer l'opinió dels periodistes que hi treballen. La dels directors, no cal».

Manuel de Pedrolo

Manuel de Pedrolo i Sánchez de Molina (l'Aranyó, 1 d'abril de 1918 - Barcelona, 26 de juny de 1990) fou un escriptor català. És considerat l'escriptor més prolífic de les lletres catalanes, car escrigué més de 20.000 pàgines i publicà 128 obres. També fou l'escriptor més perseguit per la censura franquista.

De Pedrolo conreà tots els gèneres literaris: poesia, teatre –classificat dins del teatre de l'absurd, narrativa i contes. Tota la seva obra, constitutiva d'un dels corpus més extensos de les lletres catalanes, és sovint eclipsada per l'èxit de la seva novel·la més coneguda, 'Mecanoscrit del segon origen'.