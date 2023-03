Les Balears editen el material didàctic 'Català en marxa! Guia de suport lingüístic en un context intercultural'

L’Institut d’Estudis Baleàrics i la Direcció General de Política Lingüística han elaborat el material Català en marxa! Guia de suport lingüístic en un context intercultural, una guia per als docents que imparteixen tallers d’acollida lingüística adreçats a persones nouvingudes que no tenen cap coneixement de català.

El material està pensat per a fer tallers d’unes 20 hores, amb l’objectiu de treballar la competència oral a través de diverses activitats comunicatives en què l’alumne aprèn a fer un ús de la llengua molt semblant al que podria fer en la vida real. Es basa en l’enfocament orientat a l’acció i en el treball per tasques.

El material està format per un dossier per al professor i imatges per a treballar el vocabulari i les estructures lingüístiques dins l’aula. Català en marxa! es presentarà a les Jornades de Llengua i Ensenyament. L’Oralitat, que es duran a terme a la UIB els dies 17 i 18 de març de 2023. Les persones interessades en el material se’l poden descarregar als webs llengua.iebalearics.org i dgpoling.caib.cat.