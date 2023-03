Ploma.cat publica deu poemes inèdits de Pere Perelló i Nomdedéu

El poeta Pere Perelló i Nomdedéu ha brindat a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat, la possibilitat de publicar en primícia deu poemes inèdits, cinc sonets i cinc de composició lliure.

Pere Perelló i Nomdedéu (Palma, 1974). Va estudiar magisteri i filosofia i actualment es dedica a la comunicació social. Entre 2008 i 2015 va viure a Mèxic, fet que suposà una transformació radical de la seva manera d’acarar el món i la poesia. En l’àmbit poètic, fins ara ha publicat: Requiescat in Pace (amb Carles Rebassa; Capaltard, 1998), La Llei (Editorial Moll, 2004), Els (in)continents eufòrics (amb Jaume C. Pons Alorda i Emili Sànchez-Rubio; Jújube, 2007), Hypnes (El Tall Editorial, 2009), Poltre(s) (Premi Ciutat de Palma, Editorial Moll, 2010), Anatema (Edicions La Cantàrida, 2012), Cants llebrers (AdiA Edicions, 2016) i la plaquette Au ca, arruix! (Premi Carles Hac Mor, Editorial Fonoll, 2018). Ha escrit sobre cultura, llibres i política a publicacions com l’Espira, Tribuna Mallorca o 40putes. Des de 2019 cada divendres condueix l’espai radiofònic 'Bon dia poesia!' al matinal 'Ona Bon dia' de Toni Rotget, a Ona Mediterrània.

Els deu poemes inèdits són:

1 (Amb gnòstica virtut)

2 (les òlibes de Marx - o la poesia com a falsa consciència)

3 (la vanitat del poeta)

4 (Poema de lloguer)

5 (el reguetó de les mosques)

6 (el misàntrop)

7 (Estat de benestar)

8 (Matilde Landa)

9 (Nabí)

10 (el capitalisme basteix les condicions per a la seva anihilació)

Els podeu llegir al següent enllaç:

Deu poemes inèdits de Pere Perelló i Nomdedéu