[VÍDEO] 'T'has colat a una festa' és el primer avançament de 'Forces d'atracció', el cinquè treball d'estudi de Pèl de Gall

Aquest divendres, Pèl de Gall ha llançat el primer avançament de 'Forces d'atracció', el cinquè treball d'estudi de la banda menorquina que es publicarà el pròxim 14 d'abril.

'T'has colat a una festa' (RGB Suports, 2023) és una cançó pop-rock amb una sonoritat alegre, potent i festiva, que ens descriu aquella situació en què molts ens hem trobat en algun moment: el retrobament fortuït amb un antic amor que crèiem oblidat i superat. I malgrat creure que hem passat pàgina, ens adonam que encara sentim atracció per aquella persona. I de manera inesperada, s'enfonsa i ens deixam emportar pels nostres sentiments, que han revifat i ara estan desfermats i sense control.

En una realitat paral·lela, un grup d'ossos de peluix celebren una festa. S'ho estan passant d'allò més bé, però no tardam a adonar-nos que un d'ells sembla trist, amb el cap a un altre lloc. Aquesta és la sinopsi del videoclip de 'T'has colat a una festa'.

En el llarga durada, produït i enregistrat a l'estudi d'en David Rosell (Estudis Ca'n Pardaler), i masteritzat per Carlos Hernández Carbonell, a l'estudi CHC; hi trobam una àmplia varietat d'estils i matisos, on predomina un pop-rock modern, fresc i festiu, amb algunes pinzellades de música urbana i fins i tot d'electrònica.