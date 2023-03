CanetRock Mallorca convoca un concurs de bandes emergents per impulsar nous talents de les Balears

CanetRock Mallorca ha convocat un concurs de bandes emergents amb l'objectiu de reconèixer i impulsar nous talents de les Balears i potenciar l'escena musical del territori.

El procés de selecció constarà de 2 eliminatòries amb concerts en directe i el guanyador es decidirà al 50% per votació popular i per un jurat integrat per professionals del sector musical. L'artista que guanyi el concurs s'incorporarà al cartell de CanetRock Mallorca 2023 i serà l'encarregat d'obrir el festival amb un caixet de 1.000 €.

Per participar-hi cal complir els següents requisits:

Ser un artista, solista o banda emergent, que hagi publicat amb el mateix nom artístic un màxim d'un treball discogràfic. Que un 70% dels components siguin residents a les Balears. Tots els components han de ser majors de 16 anys. Tenir preparat un directe amb un repertori d'almenys 25 minuts o 6 temes que ha de ser d'autoria pròpia. Queden exclosos els grups de versions. Es poden presentar propostes de qualsevol estil i en qualsevol idioma, però es valorarà positivament que els temes siguin en llengua catalana. Els artistes que hagin tengut una carrera rellevant a altres formacions o projectes musicals estaran subjectes a l'aprovació del jurat per la seva selecció.

La fase d'inscripció de les propostes romandrà oberta fins al 31 de març. El 3 d'abril es publicaran les 10 bandes semifinalistes seleccionades pel jurat, que se sotmetran a votació popular. El 28 d'abril se disputarà la semifinal amb l'actuació en directe de les 10 bandes a Ses Voltes de Palma, on es proclamaran les 4 bandes finalistes. Finalment, el 13 de maig tendrà lloc el concert amb les 4 bandes finalistes a l'Hortella de'n Cotanet per decidir el grup guanyador.