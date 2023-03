Deu museus en línia per visitar des de ca vostra de franc

Aquí teniu una breu compilació de museus accessibles en línia. Podeu visitar-los des de ca vostra. És gratuït!

Smithsonian Museum: és un dels museus més cèlebres i un dels més importants del món: Smithsonian no hi trobareu només la història clàssica, la dels esdeveniments i de les dates, sinó que també entra al món del pop. Per exemple, hi podeu trobar en línia l'exposició sobre els superherois, amb l'escut de Capità Amèrica, una de les emissions de televisió més populars.

Museu americà de fotografia: El lloc és en anglès, però les fotografies estan incloses en totes les llengües. Hi podeu trobar tota la història americana de la fotografia, fent clic sobre els diferents enllaços al voltant del text. Una alegria per als vostres ulls.

National Gallery de Londres: Es poden trobar aquí pintures i obres d'art increïbles així com una visita de la galeria 3D.

Castell de Versalles: L'heu vist en centenars de pel·lícules, i ara també es pot veure a l'ordinador o al mòbil. Calaixos de miralls, pintures, exposicions i parcs.

Museu Reina Sofia de Madrid: en aquest museu hi trobareu la història de l'art espanyol, però també la història d'Espanya i d'Europa. 'Guernica de Picasso'. Fins i tot si no es pot estar físicament davant d'aquesta gegantesca tela, veure-la a través d'una pantalla també té el seu efecte.

Alte Nationalgalerie de Berlin: Amb Pèrgam, un dels museus més bells de la capital alemanya. Observau la visita virtual i totes les col·leccions: Friedrich, Menzel, Manet.

Museu Van Gogh d'Amsterdam: Quatre pisos per visitar imatges virtualment i d'alta resolució de les obres del pintor neerlandès més famós. Hi ha igualment dues vistes prèvies dels llibres preferits de Van Gogh i de la seva vida amorosa.

Louvre: Quan obriu el lloc hi trobareu tot el Louvre a l'abast d'un clic: els egipcis, les obres, la galeria Apol·lo.

Telescopi espacial: No és un museu, però és una meravella. Amb una mica de pràctica, aprendreu a utilitzar aquest telescopi en línia i veureu moltes coses impactants.

Met de Nova York: El Metropolitan Museum de Nova York: de l'art de Vermeer i Bruegel de moda, amb exposicions sobre Coco Chanel, Rei Kawakubo, Dior, totes les col·leccions dues vies virtuals per explorar el museu.