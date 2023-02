L’OCB presenta el cicle d'activitats 'Can Alcover amb veu de dona'

L’Obra Cultural Balear (OCB) presenta 'Can Alcover amb veu de dona', un cicle d’activitats per a donar visibilitat a les artistes de Mallorca amb activitats encapçalades per dones del món cultural balear.

Laura Cardona, Xisk, Maria Bel Rotger, Tel·lúriques, Catalina Bibiloni i Aina Tramullas seran les protagonistes d’aquest cicle, que es durà a terme al llarg del mes de març a Can Alcover, amb una exposició que romandrà oberta durant tot el mes de març, dos tasts de productes de la terra i tres concerts de cantautores.

Des que el 1975 l’ONU ho proclamés, el 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona i, per extensió, el març es considera un mes de reivindicació per a commemorar el paper de la dona en tots els àmbits de la societat.

En aquest marc, l’OCB ha confeccionat un cicle d’activitats per a commemorar aquest mes de reivindicació i celebrar la figura de la dona dins el món cultural balear. Així, Can Alcover es convertirà en un punt de trobada de l’escena cultural on es realitzaran diversos actes al llarg del mes de març per a donar visibilitat a les dones d’aquesta escena.

El primer d’aquests actes serà el divendres 3 de març, dia en què s’inaugurarà l’exposició 'Límits' de Laura Cardona. Una obra que neix de la necessitat de descarregar les frustracions, pors i estats anímics de l’artista en imatges sobre el paper. A través d’aquesta obra, Laura Cardona ofereix un espai segur on sentir sense prejudicis i fer un crit de lluita contra les injustícies que sofreixen les dones per culpa dels estereotips de gènere. Seguidament, es durà a terme un concert de Xisk, la jove cantant palmesana que destaca pel seu hip-hop. Amb referents musicals que oscil·len des d’At Versaris fins a Britney Spears, Xisk es caracteritza per la mescla heterogènia de què s’ha alimentat per explorar la seva música.

La segona data del cicle serà el divendres 17 de març, on s’oferirà un tast de cervesa artesana i un concert. En primer lloc, Maria Bel Rotger serà l’encarregada de realitzar el tast de cervesa Sullerica, una cervesa artesana elaborada a Sóller des de l’any 2008, 100% natural, sense additius ni conservants, sense filtrar ni pasteuritzar. En segon lloc, Tel·lúriques tancarà aquesta segona data amb un espectacle caracteritzat per l’estil mediterrani i els ritmes tradicionals ibèrics, així com les harmonies vocals que es creen entre elles, la guitarra i el pandero quadrat. Una proposta molt personal on el duet musical, conformat per Maria Roger i Manena Duel, fusiona les seves veus per arribar a un projecte on la música de cançó d’autora és la protagonista.

Finalment, el divendres 31 de març es tancarà el cicle d’activitats organitzat per l’OCB amb un tast de vins de la terra i un concert d’Aina Tramullas. El tast serà a càrrec de Catalina Bibiloni, vicepresidenta segona de la Junta de l’OCB, i, per acabar, Aina Tramullas presentarà el seu projecte musical. Un treball carregat de captivadors detalls que s’han cuinat durant el darrer any de la seva trajectòria. La jove cantautora mallorquina, que aconseguí el Premi Enderrock per votació popular al millor artista revelació en els passats Premis Enderrock de la Música Balear, serà l’encarregada de posar el colofó musical a Can Alcover amb veu de dona.

L’Obra Cultural Balear aprofita l’ocasió per a convidar tothom a formar part d’aquest cicle d’activitats on donar visibilitat a les artistes del món cultural balear.