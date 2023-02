Nina publica 'La meva veu' amb Nova Editorial Moll: «La veu no la veiem però la podem explicar»

La cantant i actriu Nina descobreix els secrets de com fer servir la veu, en un llibre per a petits i grans que publica Nova Editorial Moll, del qual és autora juntament amb la professora i logopeda Carla Jover. Un volum que, com assenyala al pròleg l’escriptor Màrius Serra, «aconsegueix fer una cosa gairebé màgica: a les seves pàgines la veu es veu», i que inclou un munt d’il·lustracions.

La meva veu. Anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, per una banda, convida els lectors més joves a fer un viatge de descoberta d’aquest instrument, tan familiar con desconegut alhora, de la mà de l’Evi, la protagonista del llibre. Però també constitueix una guia elaborada especialment per als docents, els professors de música, professors de cant, directors de coral o logopedes, els quals hi trobaran una font de recursos per optimitzar la veu en els seus dos codis d’expressió: la parla i el cant.

Aquest volum suposa una eina imprescindible per a explicar la veu, un instrument invisible als ulls, la qual cosa és tan possible com necessària si volem ser eficients quan parlem o cantem. La meva veu neix amb el desig que coneguem més i millor la nostra veu i sapiguem utilitzar-la amb control i llibertat. Des del rigor científic però amb un llenguatge proper, l’Evi ens acompanyarà en l’emocionant viatge cap a la descoberta de la nostra veu.

Actualment, Nina compagina la publicació de La meva veu amb la seva participació, a Madrid, a Los puentes de Madison. El musical, del qual n’és la protagonista. Recentment ha estat presidenta del jurat professional del Benidorm Fest.

«Res del que fem amb la veu ens hauria de suposar un sobreesforç»

Nina - Barcelona, 1966. Graduada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014), Nina és fundadora i directora de Nina Acadèmia: educació, entrenament i rehabilitació de la veu. Actualment, dirigeix i presenta Tu voz, tu éxito, pòdcast de divulgació sobre la veu humana. És autora del llibre Amb veu pròpia (Edicions 62 – Columna, 2013) - Con voz propia (Exlibric, 2016).

Carla Jover Torrado - Esplugues de Llobregat, 1994 Graduada en Logopèdia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2016), la seva trajectòria està lligada a la música i el cant coral de la mà de les Corals Musicorum. Des del 2016, forma part de l’equip de Nina Acadèmia com a professora de cant i lidera el Recorregut Professional en Veu, una formació destinada a formar joves intèrprets.