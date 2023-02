[VÍDEO] Torna 'L'home del vol vertical' a La Fornal per a celebrar el 20è aniversari de la companyia

La companyia La Fornal d'Espectacles celebra dues dècades dedicada a la cultura i ho fa, com no pot ser d'altra manera, amb més teatre. Va encetar la temporada amb 'Tina, la bruixa fina', una producció pròpia destinada a un públic familiar i ara reprograma un segon espectacle propi, aquest destinat al públic adult. És 'L'home del vol vertical', una obra amb recorregut que amb la propera funció a La Fornal arribarà a la número 50 d'ençà de l'estrena el 2020. Serà aquest diumenge 19 de febrer a les 19 hores.

Per tant, s'acosta una nova oportunitat per a conèixer la història de Pere Sastre Obrador, un pagès de Llucmajor amb un cervell privilegiat. Emmirallat pels avanços del seu temps, a principis del segle XX va dissenyar i construir un prototip d’helicòpter. Aquest és el leitmotiv d'una obra que va més enllà i grata dins la passada centúria, des del bessó dels anys vint fins als dies finals de la Segona República. Foren uns anys vertiginosos d'idees i progrés com no s'havia vist mai, on especialment destacà la cursa aeronàutica que va ser liderada per França i els Estats Units. Pere Sastre, en Pere de Son Gall, va fer que Mallorca també formàs part d'aquesta carrera.

A partir d'un treball històricament rigorós dins les llicències que la ficció permet, 'L'home del vol vertical' segueix la línia de la companyia i, lluny de voler fer un espectacle anecdòtic i decimonònic, també parla de Mallorca, dels mallorquins i dels temes que ens han desdibuixat com a societat. En definitiva, de tot el que ens ha atorgat el segell de ser una terra conservadora que pràcticament va passar de l'activitat primària al turisme, deixant-se, majoritàriament pel camí, l'herència cultural, rebutjant la innovació tecnològica i abocant-se a les desigualtats socials.

Diumenge podrem reviure aquesta emocionant història, amb un col·loqui posterior a la funció i una copa de cava per a celebrar els 20 anys i les 50 funcions de l'espectacle.