Andreu Valor du el seu nou treball, 'Un nou món', a Mallorca

El cantautor alacantí Andreu Valor torna a Mallorca aquest mes de febrer per a presentar el seu darrer treball, 'Un nou món'.

Es tracta del novè disc del cantautor, compost per vuit temes que apel·len a creure en les utopies i a fer viable allò que en principi és impensable, i alhora suposa una oda a la vida i un trajecte cap a l'interior de nosaltres mateixos. 'Un nou món' és un viatge estilístic amb un epicentre pop-indie que continua respectant l'arrel de la cançó d'autor, però s'atreveix a introduir nous conceptes i sonoritats.

Per aquest nou projecte discogràfic, Andreu Valor s'ha tornat a acompanyar dels seus incondicionals Blai Antoni Vañó i Hèctor Tirado com a músics, arranjadors i productors de l'àlbum. 'Un nou món' ha estat nominat en tres ocasions, dues als Premis Carles Santos i una als Premis Ovidi, on finalment guardonaren el treball com a Millor disc de cançó d'autor 2022.

Ara, començat el 2023, Valor presenta el nou treball a Mallorca, concretament a Vilafranca de Bonany (24 de febrer), Moscari (25 de febrer) i Esporles (26 de febrer). A Vilafranca el concert es farà, a les 20.30 hores, al Teatre Municipal; a Moscari acollirà el concert el bar Es Pou, a les 20 hores; i a Esporles, es farà a la Casa del Poble a les 18 hores.