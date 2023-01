Blanca Serra rebrà el Premi Especial del Jurat dels X Premis Martí Gasull i Roig

El jurat de la desena edició dels Premis Martí Gasull i Roig ha decidit lliurar el Premi Especial del Jurat a la filòloga i activista Blanca Serra. El guardó honorífic, que s'atorga per setena vegada, vol reconèixer la trajectòria de Serra en la defensa del català des dels anys 60, una tasca que sempre ha dut a terme amb la mirada fixada en el conjunt dels territoris del domini lingüístic.

Nascuda a Barcelona el 1943, Serra va ser una de les fundadores de l'Assemblea de Catalunya i ha estat una veu activa de l'associacionisme més reivindicatiu. Llicenciada en filologia clàssica, l'activisme principal de Serra ha estat el lingüístic, tot i que també destaca la seva lluita política (PSAN i CUP) i sindical (Intersindical). Per defensar les seves idees, ha estat detinguda quatre vegades, s'ha hagut de refugiar a la Catalunya Nord i ha estat empresonada a l'antiga presó de dones de la Trinitat.

La gala de lliurament dels premis serà el dilluns 20 de febrer al Palau de la Música de Barcelona, amb motiu de la desena edició dels guardons, i serà retransmesa al canal de YouTube de l'entitat. A part del Premi Martí Gasull i Roig, que compta amb FilminCAT, La Bressola i VilaWeb com a finalistes, i aquesta menció honorífica, els guardons inclouen per primera vegada el Premi a la Innovació, un guardó dotat amb 3.000 euros que vol reconèixer projectes transformadors que suposin un revulsiu per a la llengua catalana en el context actual.