Propostes culturals als teatres mallorquins del 13 al 15 de gener

Les propostes més significatives dels teatres i auditoris de Mallorca per aquest cap de setmana, del 13 al 15 de gener, són:

Teatre Principal d'Inca

Diumenge 15, a les 19 hores.

Obra 'El Jorn del Judici' de Marta Barceló, Sergi Baos i David Mataró.

Sinopsi:«Com bé havia pronosticat la Sibil·la, el jorn del judici arriba a la fi a Mallorca. Una gran onada ha arrasat l’illa més gran de les Balears. S’ha acabat el paradís a la Terra. Hordes de turistes, residents i nadius han desaparegut per sempre. Res no ha quedat després que l’onada passi... Res? No, no, espera. Quatre persones han sobreviscut i han aparegut al cim més alt, el Puig Major. Són, potser, les muntanyes més altes de la Serra de Tramuntana l’últim refugi que els queda. Allà on l’onada no ha pogut arribar. Allà hauran de sobreviure i conviure. I amb el temps, qui sap, podran refer una nova Mallorca.»

Els intèrprets són Toni Gomila, Lluqui Herrero, Lluís Oliver i Alba Flor, i el director és Sergi Baos.

Només queden entrades disponibles a l'amfiteatre.

Teatre Principal de Palma

Divendres 13 i dissabte 14 a les 20 hores i diumenge 15 a les 19 hores

Obra 'Les Maleïdes' de Sergi Baos.

Estrena absoluta.

Sinopsi:«Tres generacions de dones, padrina, filla i néta, totes abandonades d'una manera o una altra, fugen de vides complicades però amb la sensació de no tenir control sobre la seva pròpia existència. I d’aquesta fugida individual que les separarà en sorgirà la necessitat de retrobar-se de nou. Una recerca que les conduirà a una església, a un convent, a un prostíbul, a una casa d'acollida... Un viatge per carreteres de mala mort amb una furgoneta a mil per hora».

És una coproducció del Teatre Principal de Palma i la Sala Beckett, que està interpretada per: Lorena Faus, Alicia Garau, Àlvar Triay Sales, Teresa Urroz, i la direcció de Marga López.

Teatre Municipal Xesc Forteza, Palma

Divendres 13, a les 20 hores

Documental 'Germania. Silenci trencat'

S'emmarca en els actes de commemoració del cinquè centenari de la revolta que inicià la Germania mallorquina. Està promogut per l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Sinopsi: «La Germania de Mallorca (1521-23) fou un aixecament en què s'enfrontaren els sectors populars de Mallorca a unes oligarquies privilegiades i corruptes.

Entre els especialistes que participen en el documental hi ha els escriptors Bartomeu Mestre i Antoni Rodríguez i els historiadors, Maria Margalida Perelló, Guillem Morro, Maria Barceló Crespí, Margalida Bernat, Antoni Mas i Josep Joan Vidal».

Entrada gratuïta.

Teatre del Mar, Palma

Dissabte 14 a les 20 hores

Documental 'Empuñando el alma: Ensayando con Lluís Pasqual'.

S'emmarca en la celebració del 30è aniversari del Teatre del Mar.

Sinopsi: És un projecte que neix en 2018, a iniciativa de l'especialitat de Direcció de l'Acadèmia, i versa sobre el treball de direcció de l'Acadèmic d'Honor Lluís Pasqual en la posada en escena d'El sueño de la vida, de l'acadèmic Alberto Conejero, obra assajada i representada en el Teatro Español».

El documental protagonitzat per Lluís Pasqual, amb el guió i direcció d'Arantxa Vela, està produït per l'Academia de las Artes Escenicas d'Espanya.

Entrada gratuïta.

Teatre de Petra

Dissabte 14 a les 17 hores

Espectacle 'Els llibres màgics del gran Cassanyes'

Sinopsi: «El Gran Cassanyes és un mag famós que ha viatjat per tot el món amb la seva màgia. Ara, però, després d’un llarg viatge, ha oblidat com es feien els seus grans jocs de màgia i necessita trobar la manera de recuperar-los. Amb l’ajuda dels més petits, cercarà en els seus grans llibres com recuperar la màgia perduda i poder-la tornar a compartir amb el món. El Gran Cassanyes ens ensenyarà com, gràcies a la lectura de llibres, va aprendre a fer la màgia més poderosa i divertida.

Un espectacle còmic que ensenyarà als més petits la importància de la lectura, la màgia amagada en cada llibre i com el nostre propi món interior pot anar creixent… sols hi hem d’afegir una mica de màgia!»

Auditori d'Alcúdia

Dissabte 14 a les 20 hores

Música 'Oratge de Tramuntana'

Sinopsi: «El projecte actual, 'Oratge de Tramuntana' (Casmusic 2022), està integrat per catorze cançons composades per Martí Sàez Madrona, amb lletres pròpies i d’altres autors (Antoni Bisanyes, Joana Raspall, Miquel Martí i Pol i Miquel Costa i Llobera) que segueixen les passes dels dos discs anteriors, recuperant temàtica, vocabulari i dites cada cop menys habituals entre els mallorquins».

Auditori de Manacor

Diumenge 15 a les 12 i a les 18.30 hores

'Les músiques de Sant Antoni II'

La Banda de Música de Manacor, juntament amb l'Agrupació Folklòrica Sa Torre, ofereixen un recull de les cançons que es canten i ballen al voltant de les festes de Sant Antoni

Entrades exhaurides.