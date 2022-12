Quatre produccions del Teatre Principal de Palma opten als premis Max 2023

Quatre coproduccions del Teatre Principal de Palma seran candidates als premis Max de 2023, tal com ha anunciat la Sociedad General de Autores de España en fer públiques les obres admeses per a l'any que ve. Aquests premis se celebraran el pròxim 17 d'abril al Gran Teatro Falla de Cadis.

Els muntatges teatrals admesos són Zona inundable, original de Marta Barceló, l'obra Nua, d'Ann Perelló, l'espectacle familiar Les petites coses, de La Mecànica i el muntatge operístic Les voix (La veu sàuria) de la companyia Diabolus in Musica.

Zona inundable es va estrenar el passat octubre al Teatre Nacional de Catalunya, dirigida per Marta Gil i el proper dimecres arriba al Teatre Principal de Palma. El text de Marta Barceló tracta sobre la catàstrofe provocada per les pluges torrencials que l’any 2018 varen inundar el poble de Sant Llorenç. És una producció conjunta del Teatre Principal de Palma i el Teatre Nacional de Catalunya.

Nua és una coproducció del Teatre Principal de Palma amb l'actriu mallorquina Ann Perelló, que es va estrenar al Principal el novembre de 2021. En paraules de la seva creadora i intèrpret, Ann Perelló, Nua parla de "com la societat ens imposa uns cossos i uns judicis que fan que visquem en una constant restricció i abús". Des de la seva estrena, aquest muntatge ha fet nombroses funcions tant a les illes com a Catalunya. A més, Ann Perelló va guanyar el premi Millor Actriu concedit per ATAPIB, Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears.

Les petites coses és un espectacle familiar que es va estrenar el gener de 2021. Des de llavors ha girat per nombroses ciutats espanyoles i també per algunes europees, com al Festival d'Edimburg el passat estiu. És un espectacle construït a partir de les vivències dels creadors i creadores, i d'un col·lectiu de pares i mares que han volgut compartir experiències i caminar junts per aquest viatge que un dia els va canviar la vida.

Les voix, que es va estrenar el passat mes de maig, és un programa doble, una vetllada completa d'òpera on dialoguen dues peces: La veu humana (el clàssic contemporani de Poluenc) i La veu sàuria (una obra de nova creació de Mariona Vila).