ClapClap, la plataforma de contingut en català, presenta una nova versió amb una interfície millorada

ClapClap és una plataforma que agrupa el millor contingut en català de YouTube i Twitch, amb l’objectiu d’ajudar a la difusió del contingut en la nostra llengua. A més, ClapClap afegeix un sistema de subscripcions perquè, els usuaris que ho vulguin, donin suport als seus creadors preferits i obtenguin avantatges, com accés a contingut exclusiu, recomanacions personalitzades i la possibilitat de seguir als creadors.

Nou disseny

La interfície s’ha refet completament, presentant un disseny més net i on és més fàcil identificar la informació important dels vídeos i els seus creadors. El disseny de les miniatures dels vídeos, a més, està en consonància amb els dissenys de YouTube i Twitch, cosa que facilita que les miniatures preparades per a aquestes xarxes serveixin també per a ClapClap.

Recomanacions personalitzades

Amb l’augment de la producció de continguts en català, es fa més difícil per als usuaris descobrir contingut del seu interès. És per això, que ClapClap ha incorporat un sistema de recomanacions basat en els claps dels usuaris. El sistema analitza quins creadors i quines categories són les que més interessen a l’usuari a través dels seus claps i, en base això, li recomana els vídeos que més li poden interessar.

Les recomanacions s’integren amb el sistema de ClapClap de registrar els vídeos vistos. De manera que si el subscriptor ja ha vist un vídeo, aquest no li apareixerà com a recomanació, millorant així la rellevància de les recomanacions.

Aquesta novetat, com que depèn dels claps dels usuaris, només està disponible per a subscriptors.

Filtres avançats oberts a tothom

Els filtres avançats, que fins ara només estaven disponibles per a usuaris subscrits, ara estan oberts a tothom. Es poden utilitzar des de qualsevol pàgina de categoria o la pàgina de continguts general i permeten filtrar els vídeos per xarxa i durada i ordenar-los per data o claps.

Els filtres avançats són la millor eina per trobar els vídeos en català que l’usuari vol veure en cada moment. Per exemple, permeten fer cerques com 'Tots els vídeos de YouTube sobre videojocs d’entre 12 i 30 minuts ordenats per claps'.

Navegador de categories, també obert a tothom

Fa temps ClapClap va incorporar un navegador de categories que permetia accedir a tota la jerarquia de categories des d’un únic lloc. Fins ara, aquest navegador estava restringit als subscriptors, però amb aquesta actualització ja està disponible per a tothom.