Sheila Blanco: «A 'Cantant a les poetes del 27' contextualitz autora i obra per a homenatjar aquestes dones injustament esborrades de la història»

A 'Cantant a les poetes del 27', la pianista, compositora i cantant Sheila Blanco ha convertit en cançons una selecció de poemes d'autores de la Generació del 27.

Aquest concert serà el darrer del 27è Festival de Música Clàssica d'Hivern que organitza anualment Euroclàssics, amb el suport del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Es farà a la sala Ireneu Espectacles, a Palma, el 16 de novembre a les 20 hores. Les entrades es poden adquirir aquí.

Acompanyant-se únicament per un piano, Blanco posa veu i ritme als versos de les poetes Carmen Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui i Dolores Catarinéu, interpretant una música que aprofundeix en les emocions que impregnen els seus poemaris i que aborden temes universals, personalitzats a les vides de cada poeta com són l'amor, el dolor, l'exili, la bellesa, la pena, el remordiment...

Es tracta d'un projecte de poesia musicada que va començar a investigar fa cinc o sis anys: «Quan em vaig assabentar que existien poetes dones en la famosa Generació del 27, en què tot són noms meravellosos però només d'homes, em vaig emocionar molt i vaig començar a llegir-les i a investigar-les».

No va ser una investigació fàcil: «Em va dur bastanta de feina trobar coses sobre determinades poetes, no hi havia res de res. Però en anar coneixent-les vaig decidir musicar-les perquè em sembla que la música sempre té la capacitat d'apropar la poesia a la gent. Així va ser com vaig armar el projecte que al final s'ha convertit en un disc».

Aquest disc, que Blanco interpreta en directe, es converteix en un concert «molt proper, com un viatge on procur contextualitzar les poetes, que la gent s'identifiqui amb la seva vida i que els generi curiositat. També contextualitz el poema, les circumstàncies, quan el va escriure... aleshores a l'hora de cantar-lo la gent ja ha entrat en aquesta poeta». A més, per a donar encara més a conèixer aquestes poetes amagades per la història, Blanco projecta la cara de cada poeta, les il·lustracions de totes elles.

«A Mallorca vaig cantar farà un any i mig a Trui Teatre i va ser un concert molt bonic. Ara ho faré amb Euroclassics a Ireneu Espectacles, i tenc moltes ganes d'aquesta primera col·laboració amb Francesc Blanco que pot dur a futurs projectes a l'illa», explica Blanco.

Actualment, a banda dels concerts de 'Cantant a les poetes del 27' arreu de l'Estat espanyol, Blanco està centrada en continuar amb la divulgació: «M'agrada molt recuperar el llegat que tenim i continuar musicant i investigant. Cada vegada tenc més interès per la música iberoamericana i estic investigant sobre alguins artistes que són fantàstics».

A més, Sheila Blanco du endavant el projecte Bioclassics, un format en què canta les melodies de les obres més populars de la música clàssica amb una lletra que escriu per a divulgar la vida i obra dels compositors: «Continuu fent Bioclassics i els public a les meves xarxes socials, el darrer el vaig estrenar a La Venatana de La Ser. Ja en duré uns 18 i m'agradaria continuar prquè és una manera molt bonica i didàctica d'ensenyar la música clàssica i els compositors».

La Generació del 27 i Las Sinsombrero

La Generació del 27 va ser un grup d'autors homes (les dones artistes d'aquesta generació se les coneix com a Las Sinsombrero), que va sorgir en el panorama cultural espanyol al voltant de l'any 1927, en què es va celebrar el tercer centenari de la mort del poeta barroc Luis de Góngora.

Blanco ha seleccionat aquells poemes que més la varen inspirar i va començar a improvisar harmonies que les paraules de cada poema li suggerien. 'Cantant a les poetes del 27' pretén donar a conèixer i homenatjar aquestes dones injustament esborrades de la generació literària que les enquadra. Així Sheila canta Carmen Conde, la primera dona a formar part de la RAE el 1979, Concha Méndez, poeta surrealista fundadora de la impremta Verónica que tants llibres va editar, Ernestina de Champourcin, nominada al Príncep d'Astúries de les Lletres, Pilar de Valderrama, poeta i dramaturga fundadora del teatre de cambra més important de Madrid als anys 20 i 30, Margarita Ferreras, autora de 'Pez en la tierra', el millor poemari femení de l'Edat de Plata, Josefina Romo Arregui, Premi Extraordinari en Filosofia i Lletres, entre d'altres.

A 'Cantant a les poetes del 27', Sheila fa una petita presentació de cada autora, donant algunes pinzellades sobre la seva vida i una breu contextualització del poema abans d'interpretar-lo. Per a finalitzar el recital concert, interpreta un poema propi dedicat a aquestes poetes així com un poema de Rosalía de Castro, un dels pocs referents femenins que varen tenir aquestes poetes.