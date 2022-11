Antònia Font, un dels grans noms de la cinquena edició dels Premis de la Música Balear

El grup Antònia Font serà un dels grans noms de la cinquena edició dels Premis de la Música Balear - Premis Enderrock 2022, que se celebrarà aquest dimecres, 2 de novembre, al Teatre Principal de Palma. El seu disc Un minut estroboscòpica (Primavera Labels, 2022) ha estat triat com a millor disc de l’any i millor disc de pop-rock segons la crítica.

La trentena de mitjans balears i catalans que ha votat també ha distingit Maria Jaume com a disc de cançó per Voltes i voltes (Bankrobber, 2022); Reïna com a disc revelació per Arts marcials (U98 Music, 2021); Marco Mezquida com a disc de jazz amb Letter to Milos (autoeditat, 2022) i el duet Miquel Brunet i Biel Majoral amb La llei d’Ohm (Ona Edicions, 2022) com a disc de folk.

PREMIS D'HONOR, TRAJECTÒRIA I PERSONALITAT

El PREMI ENDERROCK BALEAR D’HONOR 2022 ha recaigut en el llegendari grup Ja T’Ho Diré, quan s’han complert tres dècades del seu primer àlbum, És blau es fester (PDI, 1991) i serà recordat sempre com un dels grans referents del rock català mediterrani. El PREMI ENDERROCK A LA TRAJECTÒRIA 2022 ha estat per al pianista i compositor mallorquí Agustí Fernàndez, que ha complert mig segle de carrera i s’ha convertit en referència mundial del jazz i les músiques improvisades. Finalment, la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, rebrà el PREMI ENDERROCK - OCB a una Personalitat, per la seva contribució a la difusió de la música i la literatura.

Com a novetat, la gala d’entrega de la cinquena edició dels Premis Enderrock de la Música Balear es traslladarà d’escenari i es farà per primer cop al Teatre Principal de Palma, un espai amb més capacitat d’aforament que el Teatre Xesc Forteza de Palma –on s’havia realitzat els darrers anys–, i que donarà una major projecció a la gran trobada de la música balear.

LES VOTACIONS POPULARS

Als Premis Enderrock Balears es farà escoltar sobretot la veu del públic. Demà vespre durant la gala es desvelaran els guanyadors de les onze categories de votacions populars de pop-rock, cançó, urbana, folk, jazz, clàssica, llengua no catalana, cançó, directe, revelació i millor artista. La primera ronda es va tancar amb l’elecció d’una trentena de finalistes amb el lideratge d’Antònia Font amb 4 nominacions (artista, cançó, directe i disc), Cabot amb 3 nominacions (disc, directe i cançó), a més de Maria Hein (disc i artista) i Xanguito (disc i artista), amb 2 nominacions cadascú.

SEGUIMENT EN DIRECTE

La gala es podrà seguir en directe a través d’IB3 Ràdio, que farà un programa especial a partir de les 20 h i retransmetrà en streaming a través del canal d’IB3 Música; Ona Mediterrània, que transmetrà des de l'FM i en streaming des de la web; i IB3 Televisió, que connectarà des dels seus programes culturals i informatius al llarg de tot el vespre. A més, tot el que passi al Principal es podrà seguir per les xarxes socials d’Enderrock i es podrà seguir en diurecte a través de l’streaming a la web del grup editorial (enderrock.cat).



La festa anual de la música balear està organitzada pel Grup Enderrock i l’Obra Cultural Balear, amb el suport del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, amb el patrocini d’Estrella Damm. Les entrades per assistir als V Premis Enderrock de la Música Balear estan a la venda tant a la taquilla del Principal com a la web del teatre.