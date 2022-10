Ona Mediterrània transmetrà en directe la gala dels V Premis Enderrock de la Música Balear

La gala de lliurament dels V Premis Enderrock de la Música Balear tendrà una àmplia cobertura mediàtica. A la trobada musical anual hi assistiran un centenar de músics i grups, les principals autoritats institucionals de l’àmbit cultural balear i una trentena de periodistes mitjans especialitzats de premsa, ràdio i televisió. A més, l’acte es podrà seguir en directe gràcies a les transmissions i a les connexions en directe d’IB3 Televisió, IB3 Ràdio i Ona Mediterrània, i també es podrà seguir a les xarxes socials del Grup Enderrock i seguir en streaming al web.

La cinquena edició de la festa de la música balear tendrà lloc per primera vegada al Teatre Principal de Palma aquest dimecres 2 de novembre, a partir de les 20 hores, durant la qual es lliuraran onze premis per votació popular, a més dels cinc guardons atorgats per la crítica especialitzada i tres premis especials d’Honor, Trajectòria i Personalitat. A més, els assistents a la gala podran gaudir d’una desena d’actuacions i estrenes especials d’artistes procedents de les tres Illes Balears i Pitiüses.

Ona Mediterrània començarà a escalfar motors aquests dies amb entrevistes i reportatges sobre els Premis Enderrock de la Música Balear. El dimecres l’emissora connectarà amb el Teatre Principal una hora abans de l’inici de la gala des del seu dial 88.8 de la FM i des de la web onamediterrania.cat i la retransmissió s’allargarà fins que es baixi el teló.

IB3 Ràdio farà un programa especial en directe des de les 20 hores fins a les 22 hores, conduït per Joan Trias. El relleu a IB3 Ràdio el recollirà el programa Diorama, de Mònica Borràs, que des de les 22 a les 22.30 hores oferirà connexions amb tots els guanyadors de la nit.

A més, IB3 Música farà la retransmissió en streaming de tot l’acte a través del seu canal de YouTube (https://www.youtube.com/c/ib3musicacanal). Serà una retransmissió multicàmera produïda per l’equip d’Audiovisuals del Teatre Principal de Palma. IB3 Televisó farà també un ampli seguiment de la gala des dels seus magazins i informatius, incloent-hi diverses connexions en directe al llarg del vespre.

Les xarxes socials d’Enderrock detallaran el minut a minut de la gala a mesura que transcorrin els #PremisEDRBalears al Teatre Principal de Palma. A més, la gala completa es podrà seguir a través del senyal en streaming d’IB3 al web enderrock.cat.



Expectació pels guanyadors

La cinquena edició de la gala ha aixecat molta expectació, ja que serà quan es donaran a conèixer els onze artistes guanyadors de les votacions populars dels V Premis Enderrock de la Música Balear, després de dues rondes de participació a través d’internet. Les principals candidatures les lideren Antònia Font amb quatre nominacions (artista, cançó, directe i disc), seguit de Cabot amb tres (disc, directe i cançó), i amb dues cadascú Maria Hein (disc i artista) i Xanguito (disc i artista).

L’entrega de premis comptarà amb destacades actuacions d’artistes illencs com el pianista i compositor mallorquí Agustí Fernàndez (Premi Enderrock a la Trajectòria 2022), Da Souza, Xanguito, Anna Ferrer, Maria Hein i Marga Rotger, MDMAR, Mar Grimalt, Clodine i Mireia.

A més, durant la Nit Enderrock Balear s’entregaran els Premis de la Crítica, escollits per una trentena de periodistes. El disc d’Antònia Font, Un minut estroboscòpica (Primavera Labels, 2022), ha estat votat com a millor disc de l’any i millor disc de pop-rock. La crítica també ha situat Voltes i voltes (Bankrobber, 2022) de Maria Jaume com a millor disc de cançó; Reïna com a millor disc revelació per Arts marcials (U98 Music, 2021); Marco Mezquida com a millor disc de jazz amb Letter to Milos (autoeditat, 2022), i el duet format per Miquel Brunet i Biel Majoral amb La llei d’Ohm (Ona Edicions, 2022) com a millor disc de folk.

Finalment, també es reunirà de nou i es reconeixerà al grup menorquí Ja T’Ho Diré amb el Premi Enderrock d'Honor, coincidint amb la commemoració de les tres dècades des del seu primer àlbum, i a la directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, amb el Premi Enderrock-OCB a una personalitat.

La festa anual de la música balear està organitzada pel Grup Enderrock i l’Obra Cultural Balear, amb el suport del Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma, amb el patrocini d’Estrela Damm. La gala està oberta al sector musical balear i també al públic assistent, de manera que les entrades es poden adquirir tant a la web com a la taquilla del Teatre Principal de Palma.