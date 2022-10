Nova data per al concert d'Els Pets a Porto Cristo

El concert d'Els Pets, que estava programat per al passat dimarts a Porto Cristo i es va ajornar per la previsió metereològics, ja té nova data. El concert, organitzat pel Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Manacor en el marc de la campanya de dinamització i sensibilització lingüística de les Polseres Literàries ‘És per lluir-la’, es farà el proper 18 de novembre a les 20 hores.

«Les entrades adquirides per al concert ajornat seran vàlides. En cas de voler que es retornin els doblers, es pot sol·licitar», han explicat des de l'Ajuntament de Manacor.