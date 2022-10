L'OCB convoca els Premis 31 de Desembre 2022

L'Obra Cultural Balear presenta les bases dels Premis 31 de Desembre. Enguany l'OCB celebra el sue 60è aniversari, el què fa l'edició 2022, una edició especial. El termini de presentació de candidats expira el 15 de novembre.

Des de 1987, l'OCB convoca anualment els Premis 31 de Desembre, adreçats a reconèixer i estimular les actuacions que afavoreixin l'ús normal del català en tots els àmbits de la vida social i pública, que promoguin i que també revelin i desenvolupin la consciència nacional pròpia de les Illes Balears. Uns premis pioners a les Illes.

Als premis 31 de Desembre hi poden participar tant persones com entitats i organismes, que seran presentats ja sigui per les delegacions, socis membres de la Junta i fins i tot del jurat. També poden proposar candidats qualsevol persona física. Les candidatures han d'estar justificades i raonades i s'han de remetre a secretaria@ocb.cat.

Recordem que els premis són:

Francesc de Borja Moll

Destinat a premiar una entitat que hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Josep M. Llompart

Destinat a premiar una persona que s'hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Emili Darder

Destinat a premiar una iniciativa o experiència en el camp de l'educació, l'ensenyament o el lleure, d'una manera especial les que tendeixen a la

normalització del català com a llengua vehicular de l'aprenentatge, la

renovació pedagògica o l'educació ambiental.

Bartomeu Oliver

Destinat a premiar una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revaloració de la cultura popular, etc.) desenvolupada dins un determinat àmbit territorial o social. També es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a la recerca o a un millor coneixement de l'àmbit en qüestió.

Miquel dels Sants Oliver

Destinat a premiar un treball editat durant l'any de la convocatòria que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d'investigació o objecte d'estudi.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Destinat a premiar una persona o un col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de l'animació cultural, de la investigació (artística, humanística o científica) o de la creació.

Aina Moll i Marquès

Destinat a una persona o entitat que s'hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic.

Gabriel Alomar

La Junta Directiva de l'OCBés, des del 1993, el jurat d'aquest premi, destinat a reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels Països Catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat.